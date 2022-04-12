被「拐來台灣」原因曝　俄國妹最愛這美食：顏色大小有意思

記者陳俊宏／綜合報導

俄羅斯女生Irina分享「被拐來台灣」的原因，原來是因為台灣閨蜜，「我跟她們講，不要想拐騙我，我會去台灣是因為我們的友情。」她也想認識台灣男生，並開出徵友條件，「可能型男，會對我好，也許有刺青。」

Irina接受《不要鬧工作室》（Stopkiddinstudio）訪問指出，她來自俄國薩馬拉（Samara），就讀的大學有很多中國和台灣交換學生，常跟她們一起玩，過了一段時間和台灣學生比較好，因為她們的俄文很好，更容易變成朋友，一起度過很多歡樂時間。

▼Irina來台快3年。（圖／翻攝「Stopkiddinstudio」YouTube）

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「當她們交換結束回台灣後，我整個差點心碎」，Irina說，「但她們總是告訴我台灣有多棒，有精緻料理、夢幻夜生活、安全，以及最重要的帥哥。但我跟她們講，不要想拐騙我，我會去台灣是因為我們的友情。」

Irina表示，她來台快3年了，「最好笑的是，我很多台灣好友都是在小7裡面或附近認識的，我也不知道為什麼。」她現在最愛的小吃是豬血糕，「以前不敢吃，但後來發現它的口味、顏色和大小都很有意思。」

Irina指出，「撇開台灣邪惡美食的誘惑，驚人的大自然，還有比我家鄉更便利的生活，真正一直想讓我留在台灣的原因，是我和好姊妹的情誼，甚至我的俄國好友都很忌妒我的台灣閨蜜。」

「感謝台灣姊妹照顧我，我現在不想離開台灣」，Irina也開出徵友條件，「希望可以認識一些好的台灣男生，可能型男，會對我好，也許有刺青。」

▼Irina最愛豬血糕，「它的口味、顏色和大小都很有意思。」（圖／資料照）