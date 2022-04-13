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掃實聯制好麻煩　9大QA一次看懂「社交距離APP」用法

記者黃翊婷／綜合報導

本土疫情嚴峻，指揮中心推廣社交距離APP取代簡訊實聯制，12日公布初步規劃，只要在一地停留超過2分鐘，有裝APP者就可以不用掃實聯制。《ETtoday新聞雲》整理出9大QA，替民眾解惑如何使用社交距離APP。

▲▼實聯制,簡訊實聯制。（圖／記者曾筠淇攝）

▲部分民眾希望社交距離APP能完全取代實聯制。（資料照／記者曾筠淇攝）

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Q1：即日起只要下載使用社交距離APP，就可以免掃實聯制嗎？
A1：社交距離APP下載是採鼓勵性質，現階段仍是實聯制、社交距離APP併行。指揮官陳時中表示，若台灣社交距離APP的使用者超過1200萬人，未來就會朝向取消實聯制。

Q2：已經下載社交距離APP，但店家還是堅持要掃實聯制，是否可以拒絕？
A2：發言人莊人祥表示，出入餐廳、運動中心、演唱會等需要脫口罩且接觸者不特定的場域，會建議將社交距離APP作為優先認證方法。也就是說，只要在一地停留超過2分鐘，有裝APP者就可免掃實聯制；相對的，在一地停留小於2分鐘，例如進入超商的時間很短，就不建議用APP取代實聯制。

Q3：使用社交距離APP必須開啟藍牙，可否中途暫時關閉，避免耗電？
A3：啟用藍牙功能會增加些微耗電量，與使用藍牙外接設備的耗電量相似，建議民眾全天開啟，才能發揮作用。

Q4：家中長輩、孩童沒有手機或不會使用手機，若同行家人有下載社交距離APP，長輩、孩童是否可以免掃實聯制？
A4：可以。不過，台北市聯合醫院醫師姜冠宇建議，由於社交距離APP使用步驟較複雜，有些長輩或民眾連下載都不願意，因此希望指揮中心不要完全取消實聯制。

▲▼台灣社交距離APP優化說明。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心希望社交距離APP的下載量能達到1300萬次。（圖／指揮中心提供，下同）

Q5：到電影院看電影，或是前往夜店、酒店，或是搭乘火車、高鐵，可以用社交距離APP取代實聯制嗎？
A5：可以。餐廳、遶境、演唱會等有人員管理的場域都是未來可以優先使用社交距離APP取代實聯制的地方。但像是傳統市場之類出入口沒有人員管制的場域，就不建議。

Q6：到醫院或診所可以用社交距離APP取代實聯制嗎？
A6：可以。由於醫院是高風險場域，疾管署自去年起便建議醫院工作人員使用社交距離APP，就醫民眾及陪病者也可以使用，畢竟在醫院候診間或病房等區域，也可能接觸到不特定風險人群，而這些接觸到的風險人群，如果有人後來確診，就醫民眾或陪病者便可以經由APP的接觸通知，即時掌握與確診者的接觸情形。

▲▼台灣社交距離APP優化說明。（圖／指揮中心提供）

▲使用社交距離APP必須開啟藍牙。

Q7：下載社交距離APP是否需要額外的花費？
A7：社交距離APP為免費下載使用，不需額外花費，也不會向使用者收取任何費用。

Q8：社交距離APP記錄的資料為何？資料保存多久？
A8：記錄的資料是與其他開啟「接觸通知功能」的手機彼此間的隨機ID，為保護個人隱私，使用者無法查詢手機內的上述紀錄，所有互動資料都不會上傳到任何雲端服務。而隨機ID將於手機保留14天，過期資料會自動從手機中刪除。

Q9：使用者若被通知為確診者時，會被別人知道個人資訊嗎？
A9：確診者上傳接觸資料是由衛生單位通知確診者操作APP，取得驗證碼之後，再由系統上傳隨機ID以及活動區間資料。由於上傳的是隨機ID，因此接收到接觸通知示警訊息的使用者，並無法得知接觸對象或確診者之個人相關資訊，僅顯示曾與確診者接觸之示警訊息。

▼確診者上傳接觸資料並不會暴露個資。

▲▼台灣社交距離APP。（圖／指揮中心提供）

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