頭皮初老20歲開始？醫師揭養髮關鍵「強韌先做好」日本專業頭皮養護系列台灣上架

▲現代人生活壓力大，頭皮泛紅乾癢甚至掉髮問題，早就不是中老年人的專利，醫師建議，保養要從維持頭皮健康開始！（圖／記者周宸亘攝，下同）

消費中心／綜合報導

現代人學業、工作壓力大，不只心情受到影響，這些問題到最後也都會反應在身體上，其中最讓人焦慮、不知該如何改善的，莫過於頭皮紅腫脫屑，甚至更嚴重的掉髮問題！近年不只臉部，頭皮保養議題也浮上檯面，相較於人們年輕輕就開始為臉部肌膚保養，卻少有人知道頭皮也會面臨初老問題。

專研育髮健髮、毛囊重建的璞之妍診所陳詠婷醫師表示，頭皮的老化速度一部分取決於基因，一般人可能在3、40歲要留意，但如果很早就有頭皮敏感、發炎等問題，就要更提前防範初老症狀。再來則是外在因素，例如生活壓力大、作息不規律、沒有好好防曬、抽菸、過度染燙等，都是加速頭皮老化的原因，而想要開始養護頭皮，除了先著手改善生活習慣，也可以多攝取蛋白質、鐵和鋅等營養。同時陳詠婷根據臨床經驗提醒，「平常保養不能只講求柔順髮質，維持頭皮健康更加重要！」

頭皮初老「4大徵兆」先發現 醫師：養好頭皮就是保養第一步

過去的看診經驗，讓陳詠婷發現，不少人都是等到出現掉髮問題，才驚覺頭皮已經踏入老化。那麼日常可以從哪些狀況，提早發現初老問題呢？陳詠婷歸納出「4大徵兆」，一是髮質變得細軟，二為韌性變差，再者掉髮數量明顯比過去多，且女生發現分線變寬、男生發現髮際線往後退，以上是多數人容易察覺的初老狀況。

▲璞之妍診所陳詠婷醫師在診間發現，向醫師諮詢頭皮老化、掉髮問題的男女比例約各佔一半，且女性更為主動、積極尋求治療。

至於臨床上也有不少患者疑惑，平常都有認真在護髮，為什麼頭皮還是提早老化？陳詠婷解釋，「一般護髮產品針對的是頭髮髮質，但頭皮可以說是毛髮的土壤，土壤有足夠的養分，長出來的頭髮才會健康，洗髮時只照顧髮質不注重頭皮，從保養的第一步就本末倒置了。」

頭皮保養其實很簡單，重點就是適當清潔，依自己頭皮的性質調整清洗頻率。至於適合自己的洗髮精也不難選，「基本上清潔力要夠，洗完覺得舒適不乾癢、出油速度不過快，長期使用下來斷髮變少、強韌度夠且蓬鬆度維持不錯，重點是不會造成敏感、紅腫癢等負擔，就是適合自己的洗髮精。」

洗髮要點在於「把頭皮洗乾淨」 想額外「養護頭皮」也可挑選特別成分

想要養出強韌秀髮，除了從適當清潔頭皮、向醫師諮詢、改善生活習慣等方方面面相互配合，想要更超前部署的保養控，也可以選擇專為頭皮養護設計的專業洗髮精。

「標榜能有助於生成神經醯胺的洗髮精也是可以參考的選擇。」陳詠婷解釋，「神經醯胺對皮膚來說是一種平衡皮膚穩定性很重要的物質，添加在頭皮上也能達到平衡狀態、幫助提高頭皮穩定性。此外像是添加奇亞籽油、橄欖油和葵花籽油，也是這些專業洗髮精想以好油脂提高頭皮健康度的做法，當油脂分泌適當，也就能延緩自由基生成，並同步減緩頭皮老化現象。」

▲陳詠婷建議，洗髮精雖然只要洗完後不對頭皮造成負擔即可，但大廠牌或可以有助生成神經醯胺的品項更加分。

日本爆款來台！頭髮保養控不用再靠代購「直接在家囤起來」

疫情前幾年，不少追求日製品質的保養控，定期就會拖著行李箱到日本囤貨。而近期在日本藥妝店的爆款「CLEAR淨-日本專業頭皮養護系列」，因為日本熱銷到可以堆出「8千座東京鐵塔」的高度，讓所有頭皮保養控都心癢難耐，就算有代購，偶爾也會面臨斷貨或搶不到貨的風險。不過，現在終於不用等上半個月以及負擔貴鬆鬆的運費，因為這個全新系列已經登台上市囉。

▲在日本熱銷到8千座東京鐵塔高的「CLEAR淨-全新專業頭皮養護系列」，終於即將在台上市。

奠基於近50年日本專業頭皮科學的研究結晶，Clear淨專為養護頭皮設計的系列成分配方特別主打以超級食物奇亞籽油、發酵橄欖油浸透精華與葵花籽油等植萃成分滲透頭皮，將這片「土壤」需要的養分層層注入，同步強韌秀髮，此外也添加幫助生成神經醯胺的頭皮煥活因子，調理並維持頭皮健康。特別為脆弱易斷髮打造的「綠瓶強韌健髮型」，經品牌研究證實，相較於其他洗髮精，使用後頭髮的強韌度可相差到10倍，經過消費者實證使用後也發現，短短2週就能感覺到洗頭後掉髮減少、頭髮梳起來也格外蓬鬆、髮根更強韌了，洗完隔天上班上課，一樣能甩出強韌健康有彈力的秀髮。

針對中性細軟髮，品牌也推出「粉紅瓶蓬鬆水潤型」，養護頭皮的同時，再額外幫中油性髮與細軟髮添加膠原蛋白胺基酸及滲透精華，為髮芯補水保濕，除了一樣具備頭皮煥活因子，也另外添加有秘魯人參之稱的瑪卡提取物，幫助調理頭皮健康。

人們都說「頭髮是人的另一張臉」，的確，柔柔亮亮的秀髮往往能在一瞬間就攫住眾人目光，但「先養好頭皮，才有柔順秀髮」更是當今保養控應該要了解的正確觀念！擁有多年臨床經驗的陳詠婷也鼓勵每位有頭皮問題的患者，「即使正在面臨掉髮危機的病患，在養好頭皮以後，都有機會再長出健康新髮！但如果基本功都沒做到，那麼就算是植髮成功，不久後一樣也會回到頭皮老化又掉髮的惡性循環。」培養良好的日常習慣，選用適當且專業的養護產品，才是為頭皮秀髮打造適合生長環境的不二法門。

▲璞之妍診所陳詠婷醫師。

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