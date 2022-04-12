快訊／台南狠男認了為2000元「剪刀插頸」殺人！　法官裁定羈押

▲王男向女子索討2000元債務不成持剪刀刺殺，台南地院嫌裁定羈押。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市七股區1名42歲王姓男子，11日下午5時許，為30歲王姓女子索討2千元債務未果，竟持剪刀刺殺王女頸部喉嚨數刀，致被害人失血過多倒地不起，台南市警佳里分局當場逮捕王嫌，查扣作案剪刀1把，全案依殺人罪嫌移送台南地檢署偵辦。檢察官向台南地院聲押，法院於12日晚上9時45分許裁定羈押。

台南地院行政庭長指出，檢察官就七股區凶殺命案以殺人罪嫌聲請羈押王姓被告，王姓被告經法官訊問後，承認殺人犯行，且經證人證述明確，復有醫院診斷證明書、現場照片及現場圖在卷可參，足認被告涉犯刑法殺人罪嫌疑重大。

法官認為王姓被告所犯殺人罪為最輕本刑5年以上有期徒刑之罪，其畏罪逃亡規避偵查、審判程序之可能性甚高，有相當理由足認有逃亡之虞，而具羈押之原因。另被告有多次傷害、妨害公務前案紀錄，有事實足認為有反覆實行傷害及殺人罪之虞，而具羈押之原因，且被告所為，難認以命具保、責付或限制住居等侵害較小之手段，足以確保偵查審判程序之順利進行，再參酌被告本案犯行危害社會治安程度，造成被害人死亡之結果，權衡國家刑事司法權之有效行使、社會秩序及公共利益、被告人身自由之私益及防禦權受限制之程度，認對被告非予羈押，顯難進行偵查、審判，有羈押之必要，應予羈押。

據了解，台南市佳里分局警方於11日下午5時許接獲110通報，七股區大寮里發生兇殺案，佳里分局立即調度警力馳往現場查處，發現被害人30歲王姓女子頸部受傷倒臥在民宅血泊中，立即通報消防局出動佳里分隊救護車，將被害人王女送往佳里奇美醫院急救，惟王女因傷勢嚴重經醫院急救後仍宣告不治死亡。

警方初步調查42歲王嫌飲酒後，於11日下午5時許，在案發現場向王女索討新台幣2千元未果，竟持預藏之剪刀刺殺被害人頸部喉嚨數刀，致被害人失血過多倒地不起。

佳里分局獲報後立即調派警力迅速抵達現場，將來不及逃離現場之王嫌制伏逮捕並查扣作案之剪刀1把，警方並封鎖命案現場，完成勘查鑑識蒐證，全案偵訊後依殺人罪嫌移送台南地檢署偵辦，檢察官偵訊後依殺人罪聲請羈押王嫌，台南地院召開羈押庭，於12日晚上裁定羈押獲准。