這次不給交保！台南安全帽大盜一偷再偷　法院裁准羈押　

▲安全帽怪盜徐姓男子自3月至4月期間，連續在台南市中西區、東區等處，行竊安全帽、侵入民宅住處行竊、破壞娃娃機行竊數十件刑案。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

55歲徐姓男子3月至4月期間，連續在中西區、東區等處，竊取安全帽、侵入民宅行竊、破壞娃娃機行竊等數十件刑案，經市警二分局成立專案小組彙整徐嫌各項犯罪事實，並報請檢察官指揮偵辦，4月7日持搜索票緝獲到案，8日檢察官複訊當庭逮捕聲請羈押，經法官裁定羈押獲准，院檢警通力合作保護民眾財產安全。

徐嫌犯案累累，前於228連假期間涉嫌隨機於中正路旁行竊道路旁安全帽6件，均為警方依竊盜罪嫌調查後函送，並列為重點監控之治安人口。3月8日凌晨竟再闖入府前路公寓，經由窗戶陽臺攀爬進女性被害人之套房內意圖行竊，為員警迅速到場於樓梯處逮捕，案依加重竊盜罪報請台南地檢署偵辦，並聲請羈押獲准。

徐嫌於3月17日遭釋後竟變本加厲，3月31日前往民族路持榔頭破壞娃娃機企圖竊取機臺物品，經路旁民眾發現報案急忙騎機車逃逸時，為員警發現攔查並當場逮捕送辦，調查後依加重竊盜、毀損等罪嫌法辦並經裁定5000元交保候傳。4月5日再涉東區5件安全帽竊盜案經送辦裁定請回後，再於4月7日涉嫌永康轄區竊盜案。徐嫌屢屢以自己健康為由，藉此逍遙法外再犯，造成民眾財產損害。

這次經第二分局統合彙整所犯案件，報請台南地檢署指揮偵辦，以其近期再度竊取10頂安全帽販售獲利，涉犯連續竊盜犯行，聲持搜索票並解送至檢察官複訊後當庭逮捕，並以有事實足認反覆從事犯罪行為，為保護市民之財產安全聲請羈押，4月8日經台南地方法院法官裁定羈押獲准。

二分局表示，徐嫌反覆實施竊盜行為，嚴重影響民眾安全，本次經由院檢警一同努力，將其羈押獲准避免再犯，有效維護社會安定秩序及市民財產安全；台南市全體員警也將持續秉持遇案嚴查、深究嚴辦之積極態度來偵破各類案件，來維護社會治安安定。