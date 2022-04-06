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桃園女墜樓亡　家屬控同居男友推的！不起訴理由曝

▲桃園市李姓男子去年11月間與同居女友起爭執，女友突然從頂樓墜樓，雖經送醫急救仍宣告不治，女子家人控告李男涉嫌殺人。（示意圖／視覺中國CFP）

▲桃園市李姓男子去年11月間與同居女友起爭執，女友突然從頂樓墜樓，雖經送醫急救仍宣告不治，女子家人控告李男涉嫌殺人。（示意圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市李姓男子與同居女友去年11月間，在桃園的社區住處起爭執，女友不知何故突然自8樓墜樓，經緊急送醫急救仍傷重不治，女子家人懷疑李涉嫌殺人提告；李在檢警偵訊時否認有推女子墜樓等犯行，檢方根據現場蒐證照片、法醫研究所解剖報告鑑定等證據佐證，李男與女子家人均承認女子有憂鬱症病史，復查無積極證據足認李有殺人之犯行，偵結予以不起訴處分。

檢警調查，19歲李姓男子與女友在桃園區某社區大樓同居，去年11月6日某時，2人在住處發生爭執，女子不知何故突然自頂樓（8）樓處墜樓，雖經送醫急救仍因顱骨粉碎性骨折、多重性鈍傷引發創傷性休克死亡，但女子家人質疑是被李男推下樓致死，對李依殺人罪嫌提告。

檢方複訊時，李男否認有推女友墜樓之犯行，因現場並無監視器，無法得知女子如何墜樓，檢方根據警方現場照片、地檢署相驗屍體證明書、警方在現場蒐證報告等資料佐證，另根據法醫研究所解剖報告鑑定，死者體內檢體經毒化分析檢出有抗焦慮安眠藥物與抗組織胺，但未檢驗出有酒精成分，死者傷勢符合高處墜樓造成，未發現有抵禦、掙扎或銳器等傷勢。

檢方根據死者家人與死者自承有憂鬱症病史，且有自殘與輕生之紀錄，墜樓前曾傳送其生後處理支手機留言內容給李男與家人，且警方在現場蒐證亦無搜到任何可疑物品，復查無其他積極證據足認李有殺人之犯行，因罪嫌不足，予以李男不起訴處分。

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