帽T殺手行兇前鬧事「槍遭警查扣」　黑幫秒給新槍...就是要殺人

記者劉昌松／台北報導

檢警追查新北市何姓咖啡商遭槍殺命案，除了追出槍手黃泳群背後藏鏡人是黑幫分子許杜群、張景欽，更發現許、張等人因懷疑死者洩漏毒品秘密，籌畫買凶殺人時間長達5個月，不但陪同黃試槍、提供免遭追蹤的衛星電話，甚至黃在下手前與人發生衝突，做案用槍枝遭警方查扣，張還立刻提供新槍，就是要取何的性命。

▲帽T殺手黃泳群在殺害何姓咖啡商前，曾因亮槍嗆聲，導致計畫作案用槍枝被警查扣。（資料照／記者黃宥寧翻攝）

台北地檢署起訴指出，何姓死者因為對化學物質有研究，也曾因製造販售違禁的減肥藥遭查緝，因涉足於毒品與藥品，在黑道與白道之間遊走，近年結識了天道盟華山會成員許杜群(阿杜)等人，何男常常與華山會成員討論製造毒品的技術研究。

2021年間，許杜群懷疑何男洩漏華山會重要毒品資訊，使組織受到重大損失，想致何男於死地，因此在6、7月間，透過曾參加華山會，後來到高雄成立至尊盟尊合會的會長張景欽(阿和)，在高雄以600萬元代價找積欠賭債的黃泳群(勇仔)行兇，並約定扣除槍彈等必要費用後，黃可拿到400萬元。

檢警調查，許杜群親自將1隻IPHONE SE手機交給黃，提醒黃這支手機是免插SIM卡的衛星電話，不用擔心被追蹤，手機內存好先前觀察到的對象何男平日行蹤、住址，以及規劃的逃亡路線，並提醒黃要準備3套衣物、製造2個斷點。

▲陳憲民擔任新店咖啡商命案的中間人腳色，還幫忙送嗆手安家費。（資料照／記者劉昌松攝）

之後黃多次前往勘查對象何男住處環境，確認動線後，許杜群見計畫步上軌道，10月20日先搭機前往杜拜躲藏，但持續遙控殺人計謀，沒想到黃泳群和張景欽等人在23日到屏東一處墳場試槍後，黃27日就因為和堂兄弟發生爭執而亮槍嗆聲，警方逮捕，槍枝也被查扣。

沒想到失去槍枝沒有讓他們打消行兇內頭，張景欽另外提供1把制式手槍給黃，黃因此知道殺人計畫已是「箭在弦上不得不發」，2021年11月22日清晨，黃趁何男剛送完小孩上學，買了早餐正要進入家門時，連開4槍奪命，何妻和女兒聽到聲響衝到門口，目睹至親倒臥血泊慘狀嚎啕大哭，逃亡大陸的黃遭遣返回台後，張景欽12月從社區警衛得知警方登門找人，企圖搭機逃亡，被檢警專案小組在機場拘提到案。

檢察官起訴痛批，張景欽等人，執意要使被害人生命消失，行徑顯難容忍於天地之間，「況此項殺人計畫中途尚發生槍枝被查扣之波折，渠等殺人之決意絲毫未被動搖，更顯渠等惡性之重大」，請求法院依殺人罪判處「最嚴厲之刑」，另對黃泳群、中間人陳憲民處理適當之刑，至於主謀許杜群遭通緝。