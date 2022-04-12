　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

她才是台灣最強女優！娃娃悲慘身世「命中注定要拍AV」2理由曝光

記者陳雕文／新北報導

媒體近日訪問吳夢夢，標題打出「台灣第一女優」的頭銜。對此，女優「娃娃」接受專訪時表示，若真的要比較，自己應可稱為「台灣最強」！除了陳述自己為了拍成人片做了哪些努力，也分享家庭教育+校園霸凌+性侵3因素，深深影響到她對自己的認知，最後也說出成為女優的2個理由。

▲▼女優娃娃。（圖／記者陳雕文攝）

▲女優娃娃身材火辣又高挑。（圖／記者陳雕文攝）

網紅推手兼AV導演的圤智雨曾表示，台灣曝光量最高女優我會說是孟若羽，而在台灣銷量最高最好的女優我會說是娃娃，如果說是台灣最早接受媒體訪問的我會說是吳夢夢，至於最犧牲小我（跟鄧佳華拍片）的女優那我會說是苡若。

身高172公分，擁有神級H罩杯的娃娃表示，就圤導的說法來看，所謂的第一有很多種，但就整體來看，她敢說自己是台灣最強女優！不過，每個女優都有辛苦的地方，她不想利用媒體去炒作什麼，或是刻意比較誰強誰弱，主要是希望可以透過這次的訪談，讓大家更認識她。

▲▼AV女優。（圖／翻攝自吳夢夢、娃娃IG）

▲AV女優吳夢夢（圖左）與娃娃（圖右）曾被AV導演圤智雨拿來進行比較，引起網友討論。（圖／翻攝自吳夢夢、娃娃IG）

●悲慘過去

娃娃說，她的父母彼此恩愛，唯獨對她相對冷淡。小時候媽媽管教嚴厲，可以說是高壓教育，每當她想向爸爸尋求援助，爸爸永遠都是站在媽媽那邊，這影響到後來她的感情觀，會很渴望能找到像爸爸這樣的情人，就是永遠站在自己這邊、永遠疼愛、守護的感覺。

娃娃分享，國中時期自己PR99（意指平均每100人裡贏過99人）的頂尖學生。但是並沒有因為成績交到知心朋友，相反地，因為個性內向又獨來獨往的緣故，被班上同學當作怪咖，國中時期一直是班上同學霸凌（比方：抽屜被塞滿垃圾）的對象，回家跟父母反應卻得不到援助，到了國二下的時候就罹患憂鬱症，當時覺得，很不想活在這世上。

▲娃娃在國中時期罹患憂鬱症，經常自殘。（圖／記者陳雕文攝）

▲娃娃在國中時期罹患憂鬱症，經常自殘。（圖／記者陳雕文攝）

娃娃說，後來還是靠著國一、國二累積的基礎考上一間公立高中，但整個人好像有點壞掉了，沒辦法致力在學習的這件事情上。一直嚮往著愛情。那時期的剛好身材發育好，已經有E罩杯，也開始透過網路交友。但在一次與網友見面的時候喝了對方給的飲料後昏倒，過程中被性侵。

娃娃說，在我模糊的印象裡面，對方還有拍了很多對她來說很不堪的照片、影片。那時我才17歲，根本不敢對任何人講這件事情，甚至無法再去學校上課，後來高中肄業。

●再次遇到狼

娃娃表示，後來慢慢走出陰影，也考上台北某大學的社工系。到了大二，在跟一名男同學聚餐喝酒後，沒想到喝醉後又發生了很可怕的事，她一直反抗並哭著說不要，但還是被硬上。

直到對方結束後，遞上衛生紙同時道歉，還說真的忍不住、真的很喜歡，還希望她在那過程中會感覺到舒服！之後在學校碰到面對方都裝作沒事，但她一直壓抑情緒，甚至開始不斷說服自己，「當時有喝酒，我想我們是情投意合的」，但其實仍記得當下掉的那些眼淚，忘不了那恐怖的感覺。

●為什麼要當女優

娃娃提到，很多人都會問她這個問題，其中一個理由是，跟過去那些經歷有關，覺得自己早就被網友拍光，也不曾被人家珍惜；就好像也不用再擔心會失去、犧牲、顧慮什麼，也覺得自己不怎麼珍貴，可以豁出去了。

▲▼女優娃娃。（圖／記者陳雕文攝）

▲儘管遭遇性侵，娃娃仍渴望得到「性」與愛情。（圖／記者陳雕文攝）

娃娃說，「性」是一種本能，從國小時期就會自慰，儘管經歷了這麽多不好的事情，但還是會有渴望、有幻想，現在看A片也還是會喜歡那種非自願性的強暴片。而就是因為有那些不好的過去，現在的自己才可以無所畏懼。

娃娃覺得，性不應該再忌諱孩子們接觸，反而應該正確讓他們了解性是什麼以及如何面對自己的需求，這樣才不會讓他們自行盲目探索而受到無法承受的傷害，「就像當年的我」。

娃娃補充說，父母知道我是女優後，只希望她能好好活著並快樂就好，基本上不太會管。

●台灣最強女優

娃娃分享，大約2017年開始，她架起手機，自拍性愛影片放到SWAG平台上讓大家看，沒想到會因此竄紅，也在那時候，有了努力成為專業AV女優的第二個理由，就是她得到了從小到大都未有過的「肯定」與「成就感」。

▲▼女優娃娃。（圖／翻攝自娃娃IG）

▲娃娃時不時在IG放上美圖，讓網友大飽眼福。（圖／翻攝自娃娃IG）

娃娃笑說，沒想到會有這麼多網友，因為看到她的身體而產生性慾，這讓她很激動，有種被重視的感覺，近期也收到一堆網友私訊鼓勵，認為自己是台灣最棒的女優。

娃娃曾在展場擔任了10多年的Show girl，可以對鏡頭有很多互動與表現，更能帶觀眾入戲、激起性慾，這是她的優勢；而為了有更好的視覺效果，她既整形又隆乳花了很多錢，那在隆乳之前，我還上網爬文得知，大概85%的女生，手術後乳頭是會失去感覺的，但她似乎就是那保有感覺的15%，可能命中注定要當AV女優。

▲▼女優娃娃。（圖／記者陳雕文攝）

▲娃娃認為自己命中注定要成為專業女優。（圖／記者陳雕文攝）

●渴望愛情與小孩

娃娃說，跟前任在一起6年多，在對方身上花了超過500萬。她就是那種一旦愛上了就會很甘願付出的人，儘管經歷那麼多事，還是很期盼能夠遇到另一半，想找到像她爸爸那樣的人。

最後娃娃補充，無論最後自己有沒有結婚，未來想去領養一個孩子，「我很渴望擁有小孩。」

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

►住「萬里白宮行館」爽玩，一家四口才3999元！

►即領即用，$50樂透金，百百折抵無限制

ET快訊
女兒出生2個月　健保卡大頭竟成「大叔巨嬰」
上海清零比俄烏戰恐怖！　謝金河：全球供應鏈恐大病一場
基隆男居隔「騎車買飲料」偷跑被抓　這一杯代價20萬
最強釘子戶拒絕都更！開口要4.3億補償金…離奇下場曝光
小情侶闖廁所「弄出水聲」　咖啡廳店員怒：別把這當旅館
北市學生確診送加護病房　家長爆「無人知道」：學校封鎖消息？
阿妹演唱會又爆確診　台中男混打3大疫苗遭「突破性感染」
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

樹林撞凹防疫救護車！車內確診者快嚇死　騎士骨折痛苦倒地

她才是台灣最強女優！娃娃悲慘身世「命中注定要拍AV」2理由曝光

高雄醉男過彎衝對向車！噴撞花圃車頭變形慘死　再釀2人輕重傷

2年購車、3年買房！72歲翁超會騙　空殼公司喊「一定賺」狂吸2億

宋少卿酒駕累犯當庭認罪！不接受被關9個月　律：已受社會非難

農民清晨巡菜園晚上未回　親友找人...發現他陳屍自家菜園

桃機二航廈擴建工程傳弊案　工程處長收賄600萬...判刑10年

砰砰阿峰說話了！爆宣昶有強問陽壽不滿意　打人逼改口「活114歲」

快訊／大甲媽遶境「搶轎」傷3警　「白狼」帶乾女兒到彰檢應訊　

OL酒醉失身！淫男同事裸睡到中午　房外傳來父母交談聲讓她心碎了

車上吃早餐被「4顆黃金頭逼視」　奴才無奈眼神死：有必要這樣？

Ella阿妹演唱會「揪Hebe猛搖上半身」　「史上最壓抑」..心疼她成箭靶

她海邊浮潛完覺得耳朵癢癢　小夾子一抓驚悚竄「活螃蟹」

家有5寶！1歲娃輪接4哥下課　11歲二哥見妹霸氣單手抱回家

第一次坐男友車顧及形象！ 交往數月腳直接放儀表板上

阿嬤喊吃飯！虎斑汪興奮衝刺　四腳離地「跑到飛」：我來了～

遭疑跳單老闆爆怒飆罵外送員　澄清「保護員工」反控口氣差

妹子買飯被跟蹤...男友追下樓　陌生男狂跳針：我找朋友啊！

30歲前要存多少錢才合理？ 電商女秀存款！目標存2千萬

早餐被偷吃！2歲孫女崩潰大哭　2隻「壯碩嫌疑犯」躲陽台裝傻

樹林撞凹防疫救護車！車內確診者快嚇死　騎士骨折痛苦倒地

她才是台灣最強女優！娃娃悲慘身世「命中注定要拍AV」2理由曝光

高雄醉男過彎衝對向車！噴撞花圃車頭變形慘死　再釀2人輕重傷

2年購車、3年買房！72歲翁超會騙　空殼公司喊「一定賺」狂吸2億

宋少卿酒駕累犯當庭認罪！不接受被關9個月　律：已受社會非難

農民清晨巡菜園晚上未回　親友找人...發現他陳屍自家菜園

桃機二航廈擴建工程傳弊案　工程處長收賄600萬...判刑10年

砰砰阿峰說話了！爆宣昶有強問陽壽不滿意　打人逼改口「活114歲」

快訊／大甲媽遶境「搶轎」傷3警　「白狼」帶乾女兒到彰檢應訊　

OL酒醉失身！淫男同事裸睡到中午　房外傳來父母交談聲讓她心碎了

滑冰國手選拔賽圓滿落幕　冰面積水險些影響選手表現

營養師曝「養胎不養肉」秘訣：什麼都吃、什麼都不多吃

皮膚科醫師教「低成本抗痘保養法」　掌握4重點養成不長痘膚質

才剛爆上海小區沒米「孩子在餓肚子」！男星2天後改口：少吃一頓還是好的

本土+551例「防疫假怎申請？」5大措施應對報酬一次看！6狀況無薪

遭罵「音樂是垃圾」　瘦子爆粗開噴：X！你全家都垃圾

樹林撞凹防疫救護車！車內確診者快嚇死　騎士骨折痛苦倒地

基隆男居隔「騎車買飲料」被抓　偷跑喝一杯代價20萬

上海清零比俄烏戰恐怖！　謝金河：全球供應鏈恐大病一場

演唱會倒數！命理師雨揚彩排一直哭　工作人員：很怕她崩潰

只是勸她「對人好一點」 74歲翁被惡女冷血推下公車身亡

社會熱門新聞

樹林食品工廠氣爆！員工煮珍珠突然被炸死

即／三重工人20樓墜落到1樓　當場死亡

即／高雄單車男路邊待轉慘被撞死

即／隨大甲媽祖遶境　香客突昏迷猝死

甜不辣名店老闆想離婚　妻：他偷吃看護

宋少卿酒駕累犯當庭認罪　但不想被關9個月理由曝

快訊／桃園民宅「頂樓大火」全面燃燒！火光照亮周圍住宅

龜山島航道突竄「2顆人頭」　賞鯨船急迴避

男為2000元　她「脖子遭砍」倒血泊亡

酒醉在家中遭男同事侵犯　正妹崩潰原因曝

「就要她死」男狂砍女友脖奪命　坐椅上等警來抓

即／台中豐原工廠全面燃燒　消防全力灌救中

21歲BMW男痛打50歲單車伯　只因他回「這句話」

3寶爸吸人妻胸又脫褲　下秒遭狠踹倒地

更多熱門

相關新聞

孟若羽未P照曝被網酸：女裝許效舜

孟若羽未P照曝被網酸：女裝許效舜

台灣AV女優孟若羽擁有傲人身材，先前曾因要與鄧佳華合作拍片卻辭演爆紅。昨日網紅推手、AV導演的圤智雨貼出孟若羽近期照片，只見照片中的孟若羽臉蛋圓潤不少，甚至有點國字臉，還被網友很酸像女版許效舜。

喵秀平坦腹部賣萌討食！網全歪樓

喵秀平坦腹部賣萌討食！網全歪樓

誰是台灣第一女優？孟若羽一席話被3千網友讚爆

誰是台灣第一女優？孟若羽一席話被3千網友讚爆

吳夢夢是台灣第一女優？AV導演：其實是「她」

吳夢夢是台灣第一女優？AV導演：其實是「她」

AV女優抽自體脂肪豐胸！　「平坦B升級F罩杯」兇猛成果曝光

AV女優抽自體脂肪豐胸！　「平坦B升級F罩杯」兇猛成果曝光

關鍵字：

吳夢夢圤智雨娃娃女優苡若台灣第一

讀者迴響

熱門新聞

19歲外甥被收留竟搞上舅媽　舅舅6槍轟頭斃了他

烏克蘭女被俄軍關25天　獲救發現9人懷孕

女星「走光片瘋傳」認了！

快訊／「本土狂燒+551」再創今年新高！另增112境外

《麻辣鮮師》胡凱欣宣布3度結婚！嫁32年前初戀

4家電是耗電巨獸　第1名每年多5千元

他約到「兒子老師」5小時戰3次！網勸危險

快訊／台中+26　2美國學校家人確診全校停課

社交距離APP取代實聯制！莊人祥曝2條件

樹林食品工廠氣爆！員工煮珍珠突然被炸死

高中被叫醜八怪　爆乳美女12年後逆襲上表特板

一夜連7震！　最大規模5.2、最大震度3級

即／高雄＋61再刷紀錄！海量足跡曝光

快訊／新北+162最新足跡　麥當勞、路易莎、好市多、自助餐、網咖

取消2人確診全校停課　最新修正草案曝

更多

最夯影音

更多
車上吃早餐被「4顆黃金頭逼視」　奴才無奈眼神死：有必要這樣？

車上吃早餐被「4顆黃金頭逼視」　奴才無奈眼神死：有必要這樣？
Ella阿妹演唱會「揪Hebe猛搖上半身」　「史上最壓抑」..心疼她成箭靶

Ella阿妹演唱會「揪Hebe猛搖上半身」　「史上最壓抑」..心疼她成箭靶

她海邊浮潛完覺得耳朵癢癢　小夾子一抓驚悚竄「活螃蟹」

她海邊浮潛完覺得耳朵癢癢　小夾子一抓驚悚竄「活螃蟹」

家有5寶！1歲娃輪接4哥下課　11歲二哥見妹霸氣單手抱回家

家有5寶！1歲娃輪接4哥下課　11歲二哥見妹霸氣單手抱回家

第一次坐男友車顧及形象！ 交往數月腳直接放儀表板上

第一次坐男友車顧及形象！ 交往數月腳直接放儀表板上

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面