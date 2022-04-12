她才是台灣最強女優！娃娃悲慘身世「命中注定要拍AV」2理由曝光

記者陳雕文／新北報導

媒體近日訪問吳夢夢，標題打出「台灣第一女優」的頭銜。對此，女優「娃娃」接受專訪時表示，若真的要比較，自己應可稱為「台灣最強」！除了陳述自己為了拍成人片做了哪些努力，也分享家庭教育+校園霸凌+性侵3因素，深深影響到她對自己的認知，最後也說出成為女優的2個理由。

▲女優娃娃身材火辣又高挑。（圖／記者陳雕文攝）

網紅推手兼AV導演的圤智雨曾表示，台灣曝光量最高女優我會說是孟若羽，而在台灣銷量最高最好的女優我會說是娃娃，如果說是台灣最早接受媒體訪問的我會說是吳夢夢，至於最犧牲小我（跟鄧佳華拍片）的女優那我會說是苡若。

身高172公分，擁有神級H罩杯的娃娃表示，就圤導的說法來看，所謂的第一有很多種，但就整體來看，她敢說自己是台灣最強女優！不過，每個女優都有辛苦的地方，她不想利用媒體去炒作什麼，或是刻意比較誰強誰弱，主要是希望可以透過這次的訪談，讓大家更認識她。

▲AV女優吳夢夢（圖左）與娃娃（圖右）曾被AV導演圤智雨拿來進行比較，引起網友討論。（圖／翻攝自吳夢夢、娃娃IG）

●悲慘過去

娃娃說，她的父母彼此恩愛，唯獨對她相對冷淡。小時候媽媽管教嚴厲，可以說是高壓教育，每當她想向爸爸尋求援助，爸爸永遠都是站在媽媽那邊，這影響到後來她的感情觀，會很渴望能找到像爸爸這樣的情人，就是永遠站在自己這邊、永遠疼愛、守護的感覺。

娃娃分享，國中時期自己PR99（意指平均每100人裡贏過99人）的頂尖學生。但是並沒有因為成績交到知心朋友，相反地，因為個性內向又獨來獨往的緣故，被班上同學當作怪咖，國中時期一直是班上同學霸凌（比方：抽屜被塞滿垃圾）的對象，回家跟父母反應卻得不到援助，到了國二下的時候就罹患憂鬱症，當時覺得，很不想活在這世上。

▲娃娃在國中時期罹患憂鬱症，經常自殘。（圖／記者陳雕文攝）

娃娃說，後來還是靠著國一、國二累積的基礎考上一間公立高中，但整個人好像有點壞掉了，沒辦法致力在學習的這件事情上。一直嚮往著愛情。那時期的剛好身材發育好，已經有E罩杯，也開始透過網路交友。但在一次與網友見面的時候喝了對方給的飲料後昏倒，過程中被性侵。

娃娃說，在我模糊的印象裡面，對方還有拍了很多對她來說很不堪的照片、影片。那時我才17歲，根本不敢對任何人講這件事情，甚至無法再去學校上課，後來高中肄業。

●再次遇到狼

娃娃表示，後來慢慢走出陰影，也考上台北某大學的社工系。到了大二，在跟一名男同學聚餐喝酒後，沒想到喝醉後又發生了很可怕的事，她一直反抗並哭著說不要，但還是被硬上。

直到對方結束後，遞上衛生紙同時道歉，還說真的忍不住、真的很喜歡，還希望她在那過程中會感覺到舒服！之後在學校碰到面對方都裝作沒事，但她一直壓抑情緒，甚至開始不斷說服自己，「當時有喝酒，我想我們是情投意合的」，但其實仍記得當下掉的那些眼淚，忘不了那恐怖的感覺。

●為什麼要當女優

娃娃提到，很多人都會問她這個問題，其中一個理由是，跟過去那些經歷有關，覺得自己早就被網友拍光，也不曾被人家珍惜；就好像也不用再擔心會失去、犧牲、顧慮什麼，也覺得自己不怎麼珍貴，可以豁出去了。

▲儘管遭遇性侵，娃娃仍渴望得到「性」與愛情。（圖／記者陳雕文攝）

娃娃說，「性」是一種本能，從國小時期就會自慰，儘管經歷了這麽多不好的事情，但還是會有渴望、有幻想，現在看A片也還是會喜歡那種非自願性的強暴片。而就是因為有那些不好的過去，現在的自己才可以無所畏懼。

娃娃覺得，性不應該再忌諱孩子們接觸，反而應該正確讓他們了解性是什麼以及如何面對自己的需求，這樣才不會讓他們自行盲目探索而受到無法承受的傷害，「就像當年的我」。

娃娃補充說，父母知道我是女優後，只希望她能好好活著並快樂就好，基本上不太會管。

●台灣最強女優

娃娃分享，大約2017年開始，她架起手機，自拍性愛影片放到SWAG平台上讓大家看，沒想到會因此竄紅，也在那時候，有了努力成為專業AV女優的第二個理由，就是她得到了從小到大都未有過的「肯定」與「成就感」。

▲娃娃時不時在IG放上美圖，讓網友大飽眼福。（圖／翻攝自娃娃IG）

娃娃笑說，沒想到會有這麼多網友，因為看到她的身體而產生性慾，這讓她很激動，有種被重視的感覺，近期也收到一堆網友私訊鼓勵，認為自己是台灣最棒的女優。

娃娃曾在展場擔任了10多年的Show girl，可以對鏡頭有很多互動與表現，更能帶觀眾入戲、激起性慾，這是她的優勢；而為了有更好的視覺效果，她既整形又隆乳花了很多錢，那在隆乳之前，我還上網爬文得知，大概85%的女生，手術後乳頭是會失去感覺的，但她似乎就是那保有感覺的15%，可能命中注定要當AV女優。

▲娃娃認為自己命中注定要成為專業女優。（圖／記者陳雕文攝）

●渴望愛情與小孩

娃娃說，跟前任在一起6年多，在對方身上花了超過500萬。她就是那種一旦愛上了就會很甘願付出的人，儘管經歷那麼多事，還是很期盼能夠遇到另一半，想找到像她爸爸那樣的人。

最後娃娃補充，無論最後自己有沒有結婚，未來想去領養一個孩子，「我很渴望擁有小孩。」

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