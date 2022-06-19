獨／其實是這樣！AV女優娃娃「槓上吳夢夢+導演」　前因後果曝光

▲女優娃娃（圖中）與吳夢夢、導演圤智雨鬧翻。（組圖／翻攝自吳夢夢、娃娃IG、圤智雨臉書）

記者陳雕文／綜合報導

知名AV女優娃娃日前在臉書控訴吳夢夢對公司施壓，害她的影片遭下架，每月損失20多萬的收入，到了17日又指控AV導演圤智雨（以下稱圤導）意圖潛規則，並公開對話音檔。對此，圤導除了揚言提告，並在18日於臉書公開了過去跟娃娃的對話截圖要打臉娃娃的論述，如今「AV女優之戰」又轉變成「女優鬥導演」，事情的前因後果曝光。

▲從對話截圖可見，娃娃主動找圤導幫忙，並以15萬元與一雙名牌球鞋為代價。（圖／圤智雨授權提供）

●事件源由

其實整件事情源於「封號」，吳夢夢以及娃娃都是致力於發展台灣AV的貢獻者，都希望AV可以去除汙名化的標籤，慢慢讓大眾接受、重視，由於2人都認為自己在台灣AV界是最優秀的，因此當吳夢夢對外宣稱自己是「台灣第一女優」，看在辛苦磨練演技、改造自己身體的娃娃眼裡，會認為自己更有資格大紅大紫，但她不知如何獲得更多媒體曝光的機會。

後來娃娃在今年3月準備離開SWAG時，想起了圤導。娃娃解釋，「因為之前圤導曾對我說，可以捧紅我，還問我說『想跟孟若羽一樣嗎？』」因此決定找圤導幫忙，想證明自己才是台灣最強女優，並主動開口要給圤導15萬加上一雙球鞋當作交易價碼，對話中還提到「我現在是XX的女友，所以不能以身相許了」。

▲娃娃還有提到，因為自己有男友了，所以只能以金錢+球鞋當代價，不能以身相許。（圖／圤智雨授權提供）

為什麼娃娃要特別說「不能以身相許了」？因為在去年，圤導跟娃娃曾有通話，圤導表達想跟娃娃有更進一步親密關係的意願，不過娃娃以「你又不是我的菜」拒絕了，兩人通話像是朋友間互打嘴砲的感覺，沒想到卻埋下未來雙方翻臉的種子。

●順利炒起新聞

後來圤導聯繫媒體，為娃娃進行訪談，也成功在臉書引起網友討論，娃娃瞬間成為媒體焦點，不少支持娃娃的聲音出現，紛紛留言說「娃娃才是台灣第一女優！」甚至還攻擊吳夢夢「只跟男友拍片」等等部分，但吳夢夢立即展現高EQ，也在留言下方回應，「我還有相當大的進步空間」贏來網友盛讚。但這卻再度引起娃娃不滿，她私下跟圤導抱怨，「看到她（吳夢夢）的回覆覺得她真偽善耶！」但也謝謝圤導的幫助，認為值回票價且說，「謝謝我的寶寶。」

▲娃娃感謝圤導幫忙，也認為新聞操作與風向成功讓她更紅，覺得值回票價。（圖／圤智雨授權提供）

●連環爆炸

由於誰是第一女優的相關新聞，有不少網友開始質疑、批評吳夢夢，給予她很大的打擊及傷害，因此吳夢夢曾向合作多時的傳媒公司透露，「如果在平台一直看到她的片，我真的不想要繼續待著了」該傳媒公司幾經思慮後將娃娃創立的娛樂公司之相關成人片全下架。

由於曝光量歸0，娃娃的月收入瞬間被砍20多萬，她心急向廠商打聽狀況，得知與吳夢夢有關，娃娃氣急敗壞，在臉書及IG向吳夢夢喊話，「我所經營的葵心娛樂被XX傳媒給下架了。想了一個晚上，知道消息的那剎從錯愕、驚訝、不解、到失望到難過⋯妳（吳夢夢）在我心中形象是如此的善良，妳照顧毛毛金寶的模樣⋯我不明白，我從來沒有在我的版面上公開攻擊妳什麼事。」並無奈表示，「她（吳夢夢）到底是多不爽我。」

▲吳夢夢粉專轉貼圤導的對話截圖，並PO文酸，「原來這個叫做，『我對妳從來沒有意見』」。（圖／翻攝自吳夢夢粉專）

後來圤導看不下去，17日在臉書上透露，「有個女優發文想捅別的女優一刀」，但該女優在抱怨內容中連帶提到他，導致他感覺自己也被捅了一刀。圤導批評，「沒有實際證據說人家搞妳，還在裝受害者」、「被害妄想」，直言自己看不起對方。文末還說，「第一女優頭銜妳想拿到，先學會不自殘，讓自己變成正常人吧！我是圤智雨，不指名是最後給妳的面子。」

貼文一出，娃娃把對吳夢夢的恨意全轉嫁到圤導身上，開始指控圤導意圖潛規則，並公開雙方通話的錄音檔。此外，娃娃還控訴圤導，原本說要幫助她的工作，但對方收了錢才說方法就是攻擊吳夢夢，她不願意配合，最後圤智雨就只給了一個記者電話、做了一個小採訪，令她覺得像是被騙錢。

▲娃娃發限時動態解釋跟圤導的對話，並緊咬圤導意圖「潛規則」她。（圖／娃娃授權提供）

●對話過，必留下痕跡…

娃娃的說法令圤導火大，因此他將娃娃主動找上門請求炒作新聞，還有她批評吳夢夢的對話全部截下來PO上臉書，並請網友評斷，「大家看看，到底是誰先敲我說要搞一波大的？到底誰在那邊『愛你喔』？」

對此，娃娃回應，「聲音當下我是打哈哈帶過，畢竟對方在圈內算是有人氣的人，我不好意思直接翻臉，但他不是第一次這樣說，所以只能一直盡量圓場，後來思考幾個月後我決定採以付錢的方式跟他合作，後來真的合作完成，我那句「不能以身相許了」是在付完錢之後損他的玩笑話，我都已經付他錢了。他如今莫名違反約定去跟吳夢夢站同陣線，發臉書貼文攻擊我。」

圤導則說，「如果當初真覺得不舒服，爲什麼後續還付我錢，要我弄吳夢夢？並且還主動說要以身相許，根本是有心抹黑。」

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