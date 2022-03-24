林穎孟發聲明！冤喊從未剝奪助理薪水　「為錢權工作非我的個性」

▲林穎孟23日100萬交保獲釋後，短暫接受媒體訪問。（圖／記者劉昌松攝）

記者蘇晏男／台北報導

無黨籍北市議員林穎孟涉嫌用人頭詐領數十萬助理補助，22日晚間與被移送台北地檢署，並於昨日100萬元交保。林穎孟今（24日）發聲明表示，為了錢權而工作非她的個性，也自認不需為錢權從政，在市議員任內，自己絕不可能剝奪助理們的薪水；對於不實指控，她深感遺憾與委屈，會持續捍衛自己名譽，相信司法終還清白。

林穎孟先前被前助理踢爆是「假面甜心」，不僅助理請生理假要附憑證，還利用前男友葉曜彰掛名辦公室執行長當人頭，藉此向市議會詐領助理補助款。3月22日晚間，林與涉案人頭助理郭羿岑、新創工程師蕭新晟等3人被移送台北地檢署。檢方複訊後，23日凌晨諭令林穎孟以100萬元交保；林的家人直到早上才終籌足保金。

對此，林穎孟24日上午透過臉書表示，她青年從政，無黨無派，沒有家世背景，始終相信政治應是一群夥伴一起努力為台灣打拼的熱血，政治應該是沒有包袱、為民眾解決問題的熱忱。我始終相信這些信念，並且持續努力著。

她說，適逢選舉年，面對許多艱困，仍有許多人支持著她，自己也不會辜負期待堅強走下去。她從小到大對爭名奪利沒有興趣，從政就只是一股學生時代純粹的熱情和理想而已，若為了錢權，真的不需要從政，為了錢權而工作，實在不是她的個性，也不是她對工作的期望。

林穎孟表示，她原本在民間企業穩定工作，之後因參與318運動，進入立委林昶佐辦公室工作，到後來有幸擔任北市議員。議員任期間，自己努力監督市政，認真處理每一件陳情案，為大安文山居民服務，不管是托嬰幼教育、實驗教育、特殊教育、協助公會、轉型正義、文山觀光、地方建設如智慧站牌、自行車道、youbike站、電線桿地下化、停車場、水溝、人行道，都努力完成市民的託付。

林穎孟強調，「在我任職期間，所有議會發給助理的薪水，都是他們應得的，我絕對不可能剝奪他們的薪水，我絕對沒有將任何一毛助理費，放入自己的口袋。對於替我工作的夥伴被捲入政治是非，我感到很抱歉。」

針對報載葉曜彰任職期間曾不在國內一事，林穎孟說，葉姓人員於她的團隊工作，業務為組織經營、支持者互動經營和開拓、接陳情案等，這些組織與支持者包括產業公會、青商會、各地台商會、海外的同鄉會等等，必需經常在外，同時亦負責協調團隊內部溝通與工作，都有實際勞務存在，不可能是人頭。

林穎孟也指，郭羿岑實為負責處理影像設計，包含影音剪輯、圖片製作等工作。由於郭任職期間，並非負擔法案或選民服務，其工作型態毋須待在辦公室，皆是以線上方式聯繫指派工作。郭員這段期間盡責產出影片與圖片，有實際勞務存在，亦不可能是人頭。

林穎孟表示，對於不實指控，她深感遺憾與委屈，自己會持續捍衛自己的名譽，也相信司法終將還她清白。

對於前助理的指控，林穎孟曾提告涉嫌誹謗、恐嚇等罪，但台北地檢署調查後，以助理所說有所依據，基於個人價值判斷進行評論，今年1月12日處分都不起訴。