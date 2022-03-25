想承租水利會土地　茶葉罐藏3萬元...男反要付代價5萬

▲桃園市劉姓男子2020年3月間為承租桃園農田水利會土地，為順利承租趁拜訪時送承辦人茶葉禮盒，暗藏3萬元現金，事後被抓包送檢調偵辦。（示意圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市劉姓男子2020年間為承租桃園農田水利會位於桃園區土地，作為停車場使用，在拜訪時帶著夾藏3萬元紅包之茶葉禮盒，還放在辦公室桌上，事後被發現內有3萬元現金，水利會立即通報桃園市調查處處置，劉男坦承犯行不諱，檢方調查後認定他行賄犯行明確，考量他並無前科紀錄，同意讓他緩起訴1年，但須繳給公庫5萬元。

檢調調查，74歲的劉姓男子並非公務員，欲承租桃園農田水利會位於桃園區中路一段之土地，擬作為停車場使用，向桃園農田水利會提出聲請後，於2020年4月27日下午3時許，攜帶夾藏有2萬元、1萬元之紅包茶葉禮盒，拜訪水利會承辦人員，並將茶葉禮盒交給不之情人員放置辦公廳舍之桌上，後來經水利會人員整理時，驚覺茶葉李行內夾藏有3萬元紅包袋，立即通報水利會承辦人員，並通知桃園市調查處偵辦。

桃檢複訊時，劉男坦承犯行不諱，檢方認定劉男犯行明確，檢方偵結依貪汙治罪條例行賄罪起訴，檢察官考量他沒有前科，同意讓他緩起訴1年，但要支付5萬元給公庫。

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