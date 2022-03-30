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快訊／被控收賄+性招待！男法官「不明財產多千萬」　判決出爐

▲▼ 陳梅欽。（圖／記者黃宥寧攝）

▲前士林地院法官陳梅欽涉嫌有1537萬餘元財產來源不明遭起訴。（資料圖／記者黃宥寧攝）

記者黃宥寧／台北報導

士林地方法院民事庭前法官陳梅欽，被控涉嫌浮報詐領加班費，遭檢舉買春、違背職務行為收受賄賂，帳戶內更有1500多萬元不明來源財產，被依貪汙、詐欺罪起訴，陳轉任律師，律師懲戒委員會認他違失情節重大，將他停職至今。法院審理時，陳梅欽均做無罪答辯，全案審理1年多，士林地院一審今（30日）宣判，判其無罪。

59歲陳梅欽，是司法官訓練所33期結業的司法官，原為陸軍官校二年制專科班，服役8年半退伍後，考上輔仁大學法律系，大學畢業即通過司法官考試。因為長期在軍中訓練的關係，身材高瘦的他，當年被認為是士院的「黃金單身漢」，但16年前爆發性侵女網友事件，網友稱他「網路男蟲」法官，最後被記大過、留職停薪5月，並於2006年復職。

▼士林法院民庭前法官陳梅欽，因涉財產有1500多萬元不明來源財產遭起訴。（資料圖／記者黃宥寧攝）

▲▼前法官陳梅欽。（圖／記者黃宥寧攝）

陳梅欽在2012、2016年間任士林法官時，遭多次檢舉接受賄賂、性招待，又於2016、2018年間，涉嫌浮報加班費共6136元，帳戶更在2013至2018期間，由妻、姊陸續存入178筆少則1、2萬，多則70幾萬元，共1537萬200元。

對金流，陳梅欽解釋，都是他從銀行提款、貸款提領後，再存入帳戶，財產並沒有特別增加，並稱貸款是為了投資，只是最後作罷；檢方認為，陳帳戶大量存款，卻沒有相應的提領，這樣「有進沒出」的狀況相當可疑，且貸款後如果打消投資計畫，又為何不還款、寧願繼續這樣繳利息，種種跡象與常情不符，認定是陳梅欽是為脫罪亂講話。

每回開庭都從澎湖飛來的陳梅欽，不僅向法官叫屈「我有罪該死，就把我殺了」，望能別再以冗長程序折磨他，也強調強調不明財產都是他薪水、股票投資及收租而來，均做無罪答辯。判決理由尚待公布。
 

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