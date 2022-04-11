出訪「帛琉海洋大會」史上最高層級　環保署長：是很大的進步

▲代表台灣出席「我們的海洋大會」，張子敬說，這是很大的進步。（圖／記者許展溢攝）



記者許展溢／台北報導

總統蔡英文指派環保署長張子敬，出席我太平洋友邦帛琉共和主辦的第7屆「我們的海洋大會」（OOC）。張子敬今（11日）受訪表示，以前參加類似國際會議，都只能用學者或NGO名義申請出席，這次能用真正的官銜到場，是一個很大的進步。

張子敬今接受網路節目震傳媒「新聞不芹菜」專訪，被問將代表台灣出席這場大會肩負什麼任務？能發揮何效益？張子敬說，這對台灣來說是很難得的機會，因為是很正式、大型的會議，有很多國家參加，之前台灣受到各種因素，只能用學者名義出席，此次在帛琉邦交國開，「被指派到大會裡面可以用正式官銜發言，這是一個很大的進步」，很珍惜機會，謝謝總統派他出席。

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張子敬表示，要從專業、務實，且能做出貢獻的方向為出發點，讓別人了解台灣保育做了多少，包括海洋保育、漁業等，透過有意義交流更了解台灣，如此一來，對於未來台灣在國際會議的場合出席，能建立好的模式。

張子敬提到，以前參加相關會議主辦方都不給正式名字，只能用學校教授名字或NGO名義，甚至有些國家知道官銜直接不給簽證 ，這些都不好對外去說。張子敬最後強調，只能努力務實，以後在國際場合正式慢慢正參加，最重要的還是希望能做出務實的貢獻，在大會官網也有他的正式頭銜、名字，會安排進行短講。

