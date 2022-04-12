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屏東娛樂圈群聚連爆！東港警加強防疫力度　罰1人勸離5客人

▲東港警11日晚持續娛樂場所防疫臨檢力度。 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲東港警11日晚持續娛樂場所防疫臨檢力度。 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

中央流行疫情指揮中心公布屏東因為「娛樂場所」群聚感染累計多例，為有效防堵疫情，東港警分局持續於11日規劃防疫臨檢勤務，由分局長張世儒親自主持勤教後並督帶勤，特別針對轄內最容易造成防疫破口、民眾易聚集之有女陪侍場所實施臨檢，且向業者宣導務必善盡把關責任，隨時關注及配合政府最新防疫政策，落實各項防疫措施。

▲東港警11日晚持續娛樂場所防疫臨檢力度。 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲東港警11日晚持續娛樂場所防疫臨檢力度。 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

警方表示，11日晚特別針對轄內KTV、卡拉OK、小吃部等有女陪侍店家執行臨檢共10處，清查「業者是否依規定列冊自檢」、「業者有無落實實名制登記及清消作業」及「顧客是否確實已施打三劑疫苗」等面向加強檢查，就是要杜絕任何防疫破口的產生，降低遭受疫情侵害的可能，其中有1處未落實檢查客人有無施打第3劑，依傳染病防制法第37條1項2款予以告發，另勸離消費民眾共5名。

▲東港警11日晚持續娛樂場所防疫臨檢力度。 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

東港警分局長張世儒表示，新冠肺炎疫情持續延燒，台灣進入防疫關鍵時期，防疫稽查民眾違規項目包含未落實實聯制、未施打三劑疫苗等，未來將持續針對民眾易聚集特定娛樂場所，安排優勢警力實施防疫臨檢，要求店家、服務人員及消費民眾務必落實防疫規定，展現警察維護治安及避免是類場所成為防疫破口之決心，防堵疫情擴散。

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東港警察臨檢小吃部疫情

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