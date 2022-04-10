秒讀秒回其他女人還喊「小XX」！正宮崩潰攤牌　老公1舉動引眾怒

▲老公與A女關係曖昧。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者施怡妏／綜合報導

回訊息的快慢與內容，往往能看出對人的重視程度，一名人妻表示，最近一年來，發現老公與A女傳訊息很熱絡，連吃飯都會拍照跟A女分享，每天早安、晚安問候，訊息也都是秒讀秒回，而且老公還將A女的名稱改成曖昧的小名「小XX」，但老公只說是在聊天，認為原PO小題大作，不願與A女切割，讓她超崩潰。

該名人妻在Dcard發文，結婚5年、育有1子，最近與老公相處越來越平淡，去年發現老公與A女往來密切，還會拍照分享生活，「他平時不太會回我訊息，會回也很簡短」。某次她詢問在跟誰傳訊息，老公僅說是同事，她內心開始懷疑，「沒有怎樣為什麼不敢直接說，而且他把她的line名稱改了個我認為很曖昧的名字，小XX」。

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後來，原PO發現老公把手機密碼改掉不給看，她忍無可忍，要老公在自己與A女之間做選擇，但老公不解釋不安撫，也不做選擇，「他說他和那女的沒怎樣，卻沒辦法顧及我的感受和她切割？卻可以在吵架時放我跟小孩不理」。

▲老公冷處理讓原PO很崩潰 。（示意圖／取自免費圖庫xFrame）

原PO崩潰表示，「我其實也不想像瘋婆子一樣」，但這一年來，不管是好好說、用哭的、用吵的，老公都不願和A女斷掉，「我真的很在乎他對別人每天早安晚安，甚至把line名稱改掉了，還能秒讀秒回，這些都是我沒有的，到底怎樣的程度算曖昧出軌，一點點我都覺得是背叛，我真的快要瘋掉了，永遠要不到答案」。

貼文一出，眾人勸她直接離婚，「他的精神實際已經出軌，全天下沒有一個太太可以容忍先生和其他異性聊天秒讀秒回」、「就算是工作夥伴，誰會在那邊整天早安晚安分享生活日常照片，一看就很有鬼」、「你老公就是想外遇啊，很明顯吧，都結婚了還在穩聊，說不定女生根本不知道他結婚了」、「信任已經破滅，對方也沒有要挽回，那就放自己一條生路吧」。