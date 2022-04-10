　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

秒讀秒回其他女人還喊「小XX」！正宮崩潰攤牌　老公1舉動引眾怒

滑手機,LINE,偷吃。（圖／記者李佳蓉攝）

▲老公與A女關係曖昧。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者施怡妏／綜合報導

回訊息的快慢與內容，往往能看出對人的重視程度，一名人妻表示，最近一年來，發現老公與A女傳訊息很熱絡，連吃飯都會拍照跟A女分享，每天早安、晚安問候，訊息也都是秒讀秒回，而且老公還將A女的名稱改成曖昧的小名「小XX」，但老公只說是在聊天，認為原PO小題大作，不願與A女切割，讓她超崩潰。

該名人妻在Dcard發文，結婚5年、育有1子，最近與老公相處越來越平淡，去年發現老公與A女往來密切，還會拍照分享生活，「他平時不太會回我訊息，會回也很簡短」。某次她詢問在跟誰傳訊息，老公僅說是同事，她內心開始懷疑，「沒有怎樣為什麼不敢直接說，而且他把她的line名稱改了個我認為很曖昧的名字，小XX」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

後來，原PO發現老公把手機密碼改掉不給看，她忍無可忍，要老公在自己與A女之間做選擇，但老公不解釋不安撫，也不做選擇，「他說他和那女的沒怎樣，卻沒辦法顧及我的感受和她切割？卻可以在吵架時放我跟小孩不理」。

▲▼ 離婚 。（圖／取自免費圖庫xFrame）

▲老公冷處理讓原PO很崩潰 。（示意圖／取自免費圖庫xFrame）

原PO崩潰表示，「我其實也不想像瘋婆子一樣」，但這一年來，不管是好好說、用哭的、用吵的，老公都不願和A女斷掉，「我真的很在乎他對別人每天早安晚安，甚至把line名稱改掉了，還能秒讀秒回，這些都是我沒有的，到底怎樣的程度算曖昧出軌，一點點我都覺得是背叛，我真的快要瘋掉了，永遠要不到答案」。

貼文一出，眾人勸她直接離婚，「他的精神實際已經出軌，全天下沒有一個太太可以容忍先生和其他異性聊天秒讀秒回」、「就算是工作夥伴，誰會在那邊整天早安晚安分享生活日常照片，一看就很有鬼」、「你老公就是想外遇啊，很明顯吧，都結婚了還在穩聊，說不定女生根本不知道他結婚了」、「信任已經破滅，對方也沒有要挽回，那就放自己一條生路吧」。

►西莎特價了！讓狗狗吃得開心又健康

►即領即用，$50樂透金，百百折抵無限制

ET快訊
老董亂倫40年　竟要孫子喊她媽！人妻罹病還被笑
快訊／新北「輕症在宅」防疫包曝光！　有泡麵、快篩劑10隻
美軍兵推中共武力犯台！　4可能場景曝光
若台灣大爆發　他：保守估計2個月死2000人
快訊／北港武德宮前陣頭鬥毆！　15人被移送
打完第3劑！　啦啦隊女神「連7天狂冒1症狀」傻了
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

秒讀秒回其他女人還喊「小XX」！正宮崩潰攤牌　老公1舉動引眾怒

若台灣大爆發　他：保守估計2個月死2000人

重症清零「這1動作」才是重點！前台大醫曝7大減災方向

快訊／本土續破400例？　陳時中14:00說明

剛交女友！他驚見「下體白白的」　多人塞爆門診

不斷更新／宜蘭聖母護專學生確診「期中考取消」　全台累積206校停課

國內線機票4／30起漲價！漲幅最高6.6％「飛離島最多漲147元」

快訊／桃園楓樹國小學童發燒！自行到院採檢確診　全校緊急停課

快訊／今年第2號颱風梅姬形成　氣象局：對台灣無直接影響

屏基護理師二、三採陰！11日恢復作業　院方：疫情期中考ALL PASS

武德宮前200人開打！豪車被砸退　警車衝進「下車非警員」全場傻眼

理事長16歲兒遭霸凌「輕生2次才解脫」　劉在錫採訪眼眶泛紅：一定要去求助

桃園越獄犯偷單車飆129km　落網稱想參加「大甲媽遶境」

侯佩岑看大S：電影也寫不出那樣　安排碰面具俊曄...曝小S「姊夫只有她能叫」

想超車！休旅車撞違停車輛　180度翻肚躺地「幸無大礙」

金材昱Krystal接吻了！　心動才幾天...畫風突變枕頭戰

普渡三公降駕出巡整晚不眨眼　猛灌58度高粱！不給就鬧脾氣

鄰居控她半夜開門「整層都是狗叫聲」！ 米可白無奈：能做的我都做了

飯飯從天而降輕K六角恐龍　愣3秒快狠準一咬...獵食空氣

在家用跑步機全程坐著跑？　偷懶啤酒肚大叔運動超愜意

秒讀秒回其他女人還喊「小XX」！正宮崩潰攤牌　老公1舉動引眾怒

若台灣大爆發　他：保守估計2個月死2000人

重症清零「這1動作」才是重點！前台大醫曝7大減災方向

快訊／本土續破400例？　陳時中14:00說明

剛交女友！他驚見「下體白白的」　多人塞爆門診

不斷更新／宜蘭聖母護專學生確診「期中考取消」　全台累積206校停課

國內線機票4／30起漲價！漲幅最高6.6％「飛離島最多漲147元」

快訊／桃園楓樹國小學童發燒！自行到院採檢確診　全校緊急停課

快訊／今年第2號颱風梅姬形成　氣象局：對台灣無直接影響

屏基護理師二、三採陰！11日恢復作業　院方：疫情期中考ALL PASS

白雲「大頭照是狗」線上交友　　楊繡惠解密約炮軟體

電子股明剉咧等？半導體需求拉警報　美重量級個股遭調降目標價

快訊／土城麵包車違規左轉遭撞　波及11汽機車…女司機昏迷送醫

蘇智傑自打球左膝骨裂　羅薩拉傷有待觀察

陸專家：「不清零也不躺平」行不通　允許「低度流行」有兩大問題

U18旅美齊發威！李灝宇長打帶2打點　陳柏毓、鄭宗哲投打秀

「蜘蛛人」爬7樓外牆闖民宅　偷2罐啤酒解渴失風慘了

南瀛5大香－學甲香祭典　藝閣小朋友戴上防護面罩

快訊／快篩劑10隻、口罩、泡麵　新北「輕症在宅」防疫包曝光

蘋果傳推「雙USB-C」充電器　分析師：已開始量產

驚見受困小隻馬！熱心男「39秒救助」　影片瘋傳...胸前神祕刺青網狂猜

生活熱門新聞

本土+442！　有症狀快做1件事

單日本土恐破萬？　他估算出在這天

威力彩連15槓！明飆6.6億　4星座有福報

高雄四維國小深夜宣布停課10天：別回來打球

車遭擦撞　正妹發現一張字條哭了

明多雲偏熱！西部高溫飆30°C　好天氣會到下周三

恐雙颱共舞「藤原效應」　變天時間曝

剛交女友！他驚見「下體白白的」　多人塞爆門診

本土超過50人打3劑染疫！高端突破性感染最少

梅姬最快今生成！馬勒卡估明變中颱　轉雨降8℃時間曝

快訊／宜蘭冬山鄉23：45發生規模3.9地震　網傻：以為卡車撞房子

陳時中記者會「4度吸鼻子」！醫驚：是過敏還是感冒？

變天剩15度！2號颱生成時間曝

他「出車又出人」幫開禮車　收到紅包傻眼

更多熱門

相關新聞

建商老董亂倫小姨子40年　還讓孫子喊她媽

建商老董亂倫小姨子40年　還讓孫子喊她媽

桃園一名坐擁23棟房地產的建設公司老董和妻子婚後育有2名子女，卻和小姨子亂倫長達40年，期間生下2名女兒，甚至因沒生兒子，要求妻子把孫子給小三當兒子，妻子因打擊過大罹患帕金森氏症住院，老董竟嘲笑其因手術而出現的O型腿、身材，又反鎖住處要求妻子不用回家，以後只准住在女兒家，妻子不堪受辱，決定訴請離婚，桃園地院認為事證已經非常明確，判准離婚。

30歲升主管後悔了！他揭「2原因」勸世

30歲升主管後悔了！他揭「2原因」勸世

老公「月給10萬」要她離職！網一面倒勸退

老公「月給10萬」要她離職！網一面倒勸退

男友年薪300萬硬要AA制　她曝1反差：我是備胎嗎

男友年薪300萬硬要AA制　她曝1反差：我是備胎嗎

曖昧氛圍問1句會冷感？　過來人曝「更心動撇步」

曖昧氛圍問1句會冷感？　過來人曝「更心動撇步」

關鍵字：

婚姻家庭離婚精神出軌穩聊Dcard

讀者迴響

熱門新聞

她載交友軟體連約16男　大讚：省錢又飽

搶轎大甲媽「驚見本土劇女星在場」護白狼！網怒打臉

大甲媽遶境驚見「金鐘主持人」扛轎還願！

「媽祖婆生氣了」！白狼帶隊搶轎爆衝突

護理師值班16小時！回家見男友床上摟小三

本土+442！　有症狀快做1件事

「愛吃2類食物」長息肉拒切！她拖2年…醫：第三期了

單日本土恐破萬？　他估算出在這天

重機女神900張色照瘋傳！去年才爆不雅片外流　

張惠妹開唱「驚見天后坐台下」！

禿頭男「戒洗髮精」改清水洗頭！6年後頭髮奇蹟長回

金世正《社內相親》完結秒剪成俏麗短髮

連千毅身邊辣妹「卸妝全素顏」模樣曝光！

屏東「天上人間」多好玩？5原因讓人進去不想出來

2歲女童解隔返家！睡覺喊一句話母哭了

更多

最夯影音

更多
武德宮前200人開打！豪車被砸退　警車衝進「下車非警員」全場傻眼

武德宮前200人開打！豪車被砸退　警車衝進「下車非警員」全場傻眼
理事長16歲兒遭霸凌「輕生2次才解脫」　劉在錫採訪眼眶泛紅：一定要去求助

理事長16歲兒遭霸凌「輕生2次才解脫」　劉在錫採訪眼眶泛紅：一定要去求助

桃園越獄犯偷單車飆129km　落網稱想參加「大甲媽遶境」

桃園越獄犯偷單車飆129km　落網稱想參加「大甲媽遶境」

侯佩岑看大S：電影也寫不出那樣　安排碰面具俊曄...曝小S「姊夫只有她能叫」

侯佩岑看大S：電影也寫不出那樣　安排碰面具俊曄...曝小S「姊夫只有她能叫」

想超車！休旅車撞違停車輛　180度翻肚躺地「幸無大礙」

想超車！休旅車撞違停車輛　180度翻肚躺地「幸無大礙」

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面