生日驚喜「送老公機車」變驚嚇！她收罰單氣抖：是前女友

▲老公解釋，是順路載前女友。示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友去年送尪機車當生日禮物，沒想到近日收到一張未戴安全帽的罰單，而後座竟是老公的前女友，氣得她立刻拍照質問，雖然對方有解釋，但她仍難以釋懷，不停在想「他們是去開房間嗎？我的家庭是不是要破碎了。」

人妻日前在「匿名公社」娓娓道來，「去年因為老公生日，偷偷買一台機車送他，所以名字是我的，當時準備給他一個驚喜，當天他也真的很開心；但是今天，他卻給我一個驚嚇。」

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她收到一張未戴安全帽的罰單，不禁疑惑「我跟老公騎車出門，從來沒有未戴安全帽」，結果仔細一看，後座竟是丈夫的前女友，而她的雙手也不自覺顫抖。

▲人妻對此心裡有疙瘩，至今難以釋懷。示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

原po接著說，「我隨即拍照傳給他看，他只解釋因為路上遇到，順路送她去坐捷運而已，但也太巧、太剛好、太順路的吧？我該繼續質疑他嗎，還是裝大方不管？他們是去開房間嗎？我心中千萬個問號，腦袋一片空白。」

對此，網友們紛紛回應，「看看他還有沒有其他生活習慣的改變吧，不然只憑這罰單照片也很難再說什麼，只是他的理由真的蠻瞎的就是了」、「跟他說妳買的機車不載除了妳、媽媽跟女兒以外的女人」、「妳心裡有底，女人的直覺超準的」；但也有人安慰原po道，「或許是真的，如果有安排好，她一定有帽子戴。」

還有過來人苦笑表示，「曾經我收到一張闖紅燈的罰單，副駕駛座上的人很明顯不是我！更可笑的是，他們剛從摩鐵出來，就違規了。」

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