他確診愛滋「丟工作+被分手」單身5年絕望等死…複查發現未感染　

▲湖南一男子確診愛滋病，5年後懷疑是誤診。（示意圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

湖南一名男子2016年被揭吸毒，經檢查後確診患上愛滋病，慘遭女友分手，更因病放棄事業，甚至被所住的社區居民歧視，一度打算自尋短見。豈料他之後再次接受檢查，愛滋病結果竟呈陰性，懷疑5年前誤診，決定用法律手段維權。當地衞健委得知事件後表示，已要求疾控中心調查。

據《極目新聞》報導，居於湖南邵陽的劉姓男子2016年因有吸毒史，擔心患上愛滋病，自行到疾控中心接受檢測，當時結果呈陽性，令他非常絕望。當時，他被要求強制戒毒，確診愛滋病後更遭女友分手，至今仍然單身，又因病被迫放棄裝修事業，更被公開吸毒和患病史，遭其所住社區的居民歧視，因而一度有輕生念頭。

至2019年他到貴州遊玩時，被警方揭發吸毒，再次遭警方要求接受愛滋病檢測，但結果竟是陰性。至強制戒毒結束後，他打算翻查2016年的檢測報告，可惜已經遺失，難以追究當時的檢測內容，為了確認自己是否患病，再次前往檢查，而結果仍是陰性，因而懷疑誤診。

劉男指，確診後的5年間，從未接受針對治療，事後曾將情況向當地的疾控中心及衛健委反映，但對方未能明確解釋為何5年間竟有不同的檢測結果。他曾要求疾控中心就其個案公開道歉，並賠償經濟損失，但雙方未能達成共識，於是決定循法律途徑維權，目前當地衞健委已要求疾控中心調查。

9日，劉男所在社區一位相關負責人表示，劉男曾經向社區反映了上述情況，他也看到過劉男最新的一次檢測報告，他也不明為何與5年前的結果不一致。社區有居民知道劉先生有吸毒史和愛滋病，所以居民一般不願意與他交往。

9日，一位專業從事愛滋病治療的醫生表示，實驗室在檢測樣本時，檢測結果出來後，還要對結果進行覆核，出錯的機率非常小。同時，目前還沒有愛滋病自癒的案例。

這位醫生還稱，兩次檢測結果不一樣很蹊蹺，事情存在多種可能性。有可能是檢測機構在工作中出現問題導致結果錯誤，但也不排除檢測對象自己造假所致。有的檢測對象出於某些目的，在檢測過程中，自己去辦理掛號等手續，等採樣時讓身患愛滋病的人替他抽血，故意導致檢測結果陽性，這種案例他就遇到過。

另外一位傳染病治療方面的專家表示，在實際的檢測中，首先要對樣本進行初篩檢測，初篩檢測為陽性後，還要進行確診檢測，而確診檢測由兩人分別對樣本進行檢測，然後才給出最後的結果。但在實際的檢測過程中，也有可能出現假陽性的結果，這與被檢測的樣本，以及檢測所用的試劑等有關係，不過這樣的機率很小。按照規定，對於檢測的樣本，實驗室會保留一段時間。

劉男反映的情況是否屬實？9日上午，邵陽市衛健委一位工作人員則表示，劉先生曾經向該委反映情況，他們也要求疾控中心對此進行調查處理。

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