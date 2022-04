傳俄軍對馬力波動用化武！　五角大廈：可能在催淚瓦斯中混入藥劑

▲在馬力波周圍的俄羅斯軍隊。(圖/路透)



記者張方瑀/綜合報導

近來有消息傳出,俄軍可能對烏克蘭南部港城馬力波(Mariupol)動用化學武器,而烏克蘭總統澤倫斯基表示,目前這項消息尚未得到證實,但會審慎進行調查。美國防部則指出,雖然目前無法證實俄軍使用化武的真實性,但不排除他們可能使用防暴藥劑,例如在催淚瓦斯中混入化學藥物來攻擊烏軍。

根據CNN報導,近日有消息傳出,俄軍可能會動用化學武器強取馬力波,澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)11日晚間表示,俄軍確實可能準備升級對馬力波的攻勢,但目前無法證實是否會動用化武,「占領者的一名發言人表示,他們可能會對馬力波的守衛軍使用化武,我們會盡可能嚴肅對待這項消息。」

美國五角大廈發言人柯比(John Kirby)11日在聲明中表示,美方亦無法證實俄軍準備動用化武的真實性,但仍擔心俄軍會使用防暴藥劑(Riot Control Agent)進行攻擊,「若報導屬實,就反映了我們對俄羅斯可能在烏克蘭使用各種防暴武器的擔憂,包含使用混和化學藥物的催淚瓦斯等。」

Reports that Russian forces may have used chemical agents in an attack on the people of Mariupol. We are working urgently with partners to verify details.



Any use of such weapons would be a callous escalation in this conflict and we will hold Putin and his regime to account.