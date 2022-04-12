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俄軍疑在馬力波使用化武！　烏克蘭指控：多人呼吸衰竭

▲▼馬力波。（圖／路透）

▲俄軍疑似透過無人機在馬力波投放化學武器。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

烏克蘭11日指控俄軍在馬力波透過無人機投放化學武器，導致受到影響的患者出現呼吸衰竭等症狀，目前仍在釐清相關成分。北約也警告，一旦普丁使用化學武器，西方國家將會採取進一步的行動。而烏克蘭總統則強調，將以最嚴肅的態度面對這件事，同時也呼籲全球領導人有必要更快速地對俄羅斯做出更嚴厲的應對。

根據《新聞週刊》報導，烏克蘭國民警衛隊亞速營指稱，俄軍利用無人機向馬力波的軍隊與平民投放以不明原料製成的有毒物質，使得被害者出現呼吸衰竭等症狀。多名烏克蘭官員也緊急呼籲美國總統拜登與北約對此做出回應。

烏克蘭議員伯布羅夫斯（Solomiia Bobrovska）寫道，「亞速營指出，俄羅斯對馬力波的平民與抵抗者使用了一種未知的化學武器，美國總統拜登與北約曾宣稱，一旦俄羅斯使用化武，將會祭出強烈反應。現在是時候開始行動了。」烏克蘭內政部長顧問格拉時琴科（Anton Gerashchenko）也表示，俄軍在馬力波使用化武，烏克蘭依舊需要更多武器。

英國外交部長特拉斯（Liz Truss）則強調，英國已經開始調查俄軍使用化武一事。她在推特上寫道，「有報導指出俄軍疑似在襲擊馬力波人民時使用化學毒劑，我們正在緊急調查，以核實細節。只要使用這類武器將會導致這場衝突繼續無情升級，我們也會追究普丁與其政府的責任。」

在此之前，俄羅斯國防部也曾對外警告，為了徹底攻下馬力波，他們可能會使用磷彈。儘管磷彈嚴格來說不能被定義為化武，但是其劇烈燃燒的特質依舊會造成恐怖的傷害，因此受到國際法嚴格管制，對平民使用更是違反戰爭罪。

馬力波市長稍早指出，自從俄軍對烏克蘭發起進攻後，該地面臨最激烈的戰鬥，迄今已造成1萬多名平民無辜喪命。他同時警告，死亡人數可能超過2萬人，而俄軍更疑似帶著「行動火葬場」進入烏克蘭，企圖處理屍體。

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