單親爸約到「兒子老師」5小時戰3次　他曝成固砲隱憂！網勸危險

▲單親爸爸約砲意外約到兒子的國小老師。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者黃品臻／綜合報導

一名單親爸爸在網路上發文表示，1年多的約砲經驗，從沒想過會約到兒子的國小老師，但礙於房間已訂好，他只好硬著頭皮上，兩人度過歡愉的5小時之後，女老師竟提議想和他成為固定性伴侶，可是女老師是名人妻，雖然對過程回味無窮，仍讓該名爸爸相當猶豫。

這位單親爸爸在「匿名公社」上發文表示，「縱橫跑場1年多，沒想到居然會約到我兒子的國小老師」。原PO提到，兩人見面時才知道這層關係，但房間已經訂好，不上也不行，「加上她說她老公很久沒碰她了，所以我只能提槍上陣」。

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沒想到，兩人意外玩得相當盡興，5個小時內就大戰了3次。女老師在離開時，突向原PO提議想成為固定性伴侶的關係，原PO礙於女老師的人妻身分，當下拒絕了對方，但事後回想起翻雲覆雨的快樂，又很猶豫該不該妥協，遂發文求助網友意見。

▲原PO對於大戰過程念念不忘。（示意圖／取自免費圖庫stocksnap）

此外，原PO在留言串也另外說明約到女老師的過程，「她的一個朋友是我曾經的跑友，所以才會找上我的，聊了兩天彼此ok才約，期間她並沒說自己是誰和已經是人妻」。而原PO會開始約砲也純屬意外，起初只是在臉書發布一些去健身房的照片與文章，後來就有人主動找上門。

貼文掀起熱議，不過有網友認為，女老師畢竟是人妻，實在不妥，「一次就好了，不然出事就不好了」、「見好就收」、「個人不建議繼續，等等被抓到要賠錢的」、「不好，畢竟是人妻」、「魚與熊掌不能兼得啊，能一眼認出彼此，代表版主和老師算熟，出事了也很容易被找到，還是要多為兒子想想，刺激感是來自於『道岸貌然』的老師所帶來的反差吧，是我也會很猶豫，但最後應該會為了小孩放棄」。