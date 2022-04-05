快訊／確診女老師足跡到苗栗　頭份泰式餐廳匡列20人　

▲苗栗縣政府公布案24684足跡疫調，頭份泰式餐廳匡列20人，並進行清消。（圖／苗栗縣政府提供）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣政府5日公布，外縣市確診案例（24684）於2日晚上6點30分至本縣頭份市與親戚到朋泰泰式風味料理聚餐，依據感染風險評估後共匡列20位密切接觸者採檢後列為居家隔離（本縣11人；外縣市9人），所涉之公共場域已清消，請民眾放心。

▲▼苗栗縣政府派員至餐廳周遭進行清消。（圖／記者黃孟珍翻攝）

苗縣府表示，有關外縣市本土確診案例（案號24684）於4月2日晚上6點30分至本縣頭份市與親戚到朋泰泰式風味料理聚餐，依據感染風險評估後共匡列20位密切接觸者採檢後列為居家隔離（本縣11人；外縣市9人），所涉之公共場域已清消，請鄉親放心。

此外，7位同桌用餐親戚、5位員工至醫院進行PCR採檢；經調查實聯制共5筆，衛生局已發放簡訊並一一電話通知共8人採檢事宜。如有足跡重疊或染疫疑慮可於今（4月5日）上午9 至下午1點至為恭紀念醫院進行採檢。

縣長徐耀昌呼籲，鄉親在返回職場或校園前，有症狀一定要先快篩，以過去數日其它縣市疫調經驗發現有不少個案，在還沒確診時已出現症狀，但還是有繼續上班上課或從事其它活動，這點還是需要大家提高警覺，保護好自己的同時，也才能守護身邊的親朋好友，有症狀先快篩，再去工作或上課。

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