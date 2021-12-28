陸2021十大財經新聞（下）反壟斷法開鍘科技巨頭、共富先查逃稅大戶

記者魏有德／綜合報導

2021年即將邁入尾聲，大陸進入十四五規劃首年，在市場結構和股匯市做出不少調整，包括新成立的北京交易所，反壟斷法的實施，執行RCEP和申請加入CPTPP等。此外，人口普查凸顯的少子化危機也使大陸改動一胎化政策，再加上缺煤限電及恆大財務風暴，都對整體經濟發展帶來一定衝擊。

（六）反壟斷法大刀揮向騰訊美團 阿里巴巴「二選一」遭重罰182億人民幣

大陸市監總局2021年將反壟斷法的大刀揮向科技業巨頭，尤其針對市場上逼迫消費者及商家「二選一」的惡劣業態開罰。阿里巴巴自2015年起，利用其市場「支配地位」獲取不當優勢，調查結束後，市監總局決定對其開罰182億元人民幣（約790億元新台幣），創下反壟斷法開罰金額最高紀錄，還令其於3年內改善，否則將持續開罰。

阿里巴巴創下最高罰金紀錄後，大陸服務類電子商務平台龍頭之一的美團也因市場「二選一」的理由被處34.42億元人民幣（約148億元新台幣）的高額罰金。騰訊、百度、滴滴等科技公司也在11月時各被處以50萬元人民幣（約215萬元新台幣）的罰款。

（七）全面禁止虛擬幣挖礦 官方出重手列入淘汰類產業

全球虛擬貨幣交易市場熱絡，大陸「礦主」們於電價低廉的地區廣設「礦機」挖礦，隨著各地缺電情況陸續出現，不少地方政府開始出現掃蕩挖礦行為的行動，包括內蒙古、青海及四川等地先後公布打擊虛擬貨幣的政策，至此，行之多年的挖礦行為終於被官方正視，並採取「全面禁止」的最嚴格方式執行。

大陸國家發改委聯合10部門共同發出通知，要求各地整治虛擬貨幣「挖礦」活動（行為），包括，嚴禁新增虛擬貨幣「挖礦」項目，加快存量項目有序退出；嚴禁投資建設增量項目；全面排查虛擬貨幣挖礦項目及將虛擬貨幣「挖礦」活動列為淘汰類產業等。

（八）共同富裕推動社會第三次分配 稅收激勵紅利也要重查逃漏稅

大陸完成全面建成小康社會的目標後，被認為是達到共同富裕的本質要求，也是推動共同富裕的基礎。共同富裕的宗旨為消除兩極分化和貧窮基礎的普遍性富裕，也是中共中央一再強調的中國特色社會主義的重要內容之一。共富目標排上時程後，一度被外界質疑是要劫富濟貧，不過，官方及學者皆出面信心喊話，共富是在自願基礎上的第三次分配，稅收政策也會制定相應紅利，成為改善分配結構的補充。

在執行稅收紅利前，大陸追查逃漏稅大戶的長矛指向網路直播主等伴隨新科技而生的新興產業。大陸「直播一姐」薇婭涉嫌逃漏稅被官方處以13.41億元人民幣（約58.6億元新台幣）的罰款，同時，知名直播主朱宸慧（雪梨Cherie）、林珊珊（林珊珊_Sunny）也因逃漏稅罰款超人民幣千萬元。

（九）中美貿易戰持續陷入僵局 貿易代表兩次會談僅同意繼續溝通

中美貿易戰自美國前總統川普執政以來進入第3年，直至新任總統拜登上任後，2021年仍未出現和解曙光。拜登任命戴琪為美方代表，今年共與大陸貿易代表劉鶴進行兩次視訊會談，會談內容呈現各說各話的情形，也就是雙方表達對各自的核心關切，期待透過協商解決彼此「合理」關切。

雙方代表在第二次會談時，大陸方面持續針對取消加徵關稅和制裁進行交涉及就中國經濟發展模式、產業政策等問題闡述立場。除取得和平和相互尊重的態度繼續溝通外，雙方僅就回顧中美經濟貿易協定的執行情況，同意雙方將就某些未決的問題進行磋商。

（十）積極申請加入CPTPP RCEP核定於2022年1月1日執行

大陸國務院批准《區域全面經濟夥伴關係協定》(RECP）於2022年1月1日起執行，待15個成員國皆通過執行，RCEP將成為全球最大的自由貿易區，促成區域經濟一體化。據悉，RCEP15個成員國人口達到22億，GDP為29兆美元，出口額超5.6兆美元，佔全球總經濟量約30%。

至於正在爭取加入的CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定），大陸商務部則不斷釋出紅利，包括將在市場准入領域做出超過中方現有締約實踐的高標準開放承諾，向各成員提供具有商業利益的市場准入機會，推動雙邊貿易投資增長，藉此爭取成員支持。

