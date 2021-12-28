陸2021十大財經新聞（上） 缺煤限電vs能耗雙控、恆大財務風暴

記者魏有德／綜合報導

2021年即將邁入尾聲，大陸進入十四五規劃首年，在市場結構和股匯市做出不少調整，包括新成立的北京交易所，反壟斷法的實施，執行RCEP和申請加入CPTPP等。此外，人口普查凸顯的少子化危機也使大陸改動一胎化政策，再加上缺煤限電及恆大財務風暴，都對整體經濟發展帶來一定衝擊。

（一）恆大地產陷財務危機 新規劃三條紅線房產業債務違約連環爆

大陸地產龍頭恆大集團於9月底傳出財務危機，包括大陸央行、銀保監局等相關單位先後對其進行約談，創辦人許家印也信誓旦旦的表示將以最大決心化解債務風險和維持公司營運。不過，直至12月，恆大仍陸續出現財務擔保無法償還的情況，破產說法也始終在市場瘋傳，面對龐大的財政壓力，外界將持續觀察中央或委任接盤的可能性。

大陸有關單位在8月20日規劃出房產業的三條紅線，即剔除預收款後的資產負債率大於70%；淨負債率大於100%及現金短債比小於1倍。政策頒布後，大陸房產業不少百大企業債務違約問題陸續被爆出，數據顯示，2021年以來已有華夏幸福、藍光發展、陽光100中國、泰禾集團、花樣年控股、新力控股集團等多家開發商出現流動性緊張的問題，房產業的財務改革問題預期將延續至2022年。

（二）大陸能耗雙控推進碳中和 多地缺煤限電一度造成社會壓力

大陸能耗雙控政策從「十一五」時期便提出，原先設計非為達成雙碳（碳中和、碳達峰）目標，隨著全球氣候變遷等因素，節能減碳成為世界各國在環保議題上的主旋律，大陸能耗雙控政策經調整，在十四五時期產生明確的目標。不過，2021年9月出現的「限電潮」，也因為地方政府對「能耗雙控」的政策不完備而被推風口浪尖。

據了解，大陸多地「拉閘限電」的部分原因雖跟「能耗雙控」政策有關，但主因仍在全球煤價瘋漲、電價不敷成本，發電廠因虧損不敢多機組發電，再加上產煤大省山西的豪大雨成災影響生產等多重因素疊加，導致製造業面臨做一休六、做二休五等問題，嚴重影響產能和整體經濟發展。

（三）第七次人口普查10年內低速成長 挽救少子化開放生「三胎」

大陸國家統計局5月11日公布人口普查數據為14.1178億人，年平均增長率下降0.04％，10年內保持低速成長。就此結果顯示，低出生率和少子化現象帶來的人口老年化趨勢已成定局，不少專家認為，大陸總人口在2025至2030年期間或將進入負增長時代。

面對未來少子化衍生的經濟壓力，大陸人大常委會於8月20日表決通過修改人口與計劃生育法決議。除提倡適齡婚育、優生優育，一對夫妻將可以生育三個子女，也就是全面開放「三胎」，對於生育三胎的家庭，大陸中央也將採取財政、稅收、保險、教育、住房、就業等支持措施，力挽出生率下降的社會問題。

（四）北交所開市建構中國多層次資本市場 460萬股民捧熱錢進駐

北京證券交易所（北交所）11月15日正式開市。北交所作為大陸第一間公司制證券交易所，和沪深兩市的會員制略有不同，外界分析，北交所服務對象「更早、更小、更新」，與沪深交易所形成錯位發展，同時與新三板創新層、基礎層聯動，將與沪深交易所共同建構服務創新型中小企業的多層次資本市場。

北交所開市後約有460萬投資者註冊，據了解，一般民眾要參與北交所投資，需具備2年證券投資經驗及50萬元人民幣（約215萬元新台幣）證券資產，方可達到交易門檻獲得資格。開市首日10支新股全觸發熔斷機制，此外，上市首日後的30％漲跌幅限制也提高了市場對於價格的充分博弈空間。

（五）華為推出鴻蒙挑戰ios及安卓系統 防西方世界圍堵建立數位安全「中國方案」

大陸3C設備供應商龍頭華為自行研發的鴻蒙系統（Harmony OS）於4月正式上線，華為Mate X2折疊機將是首批升級的產品。經過數個月的更新推廣應用，華為常務董事余承東12月23日宣布，全球升級鴻蒙系統（HarmonyOS）的華為設備數已超過2.2億部，生態設備出貨量也超過1億台。

有鑒於全球3C行動系統被蘋果ios及安卓（Android）瓜分，華為在自有品牌手機及相關產品逐漸成熟的情況下，適時推出鴻蒙系統（HarmonyOS）搭載於自主產品上，藉此避免再以美國為首的制裁下造成的營運問題及資安危機。