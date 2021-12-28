　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

陸2021十大財經新聞（上） 缺煤限電vs能耗雙控、恆大財務風暴

▲恆大集團創辦人許家印,恆大地產樓盤。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

2021年即將邁入尾聲，大陸進入十四五規劃首年，在市場結構和股匯市做出不少調整，包括新成立的北京交易所，反壟斷法的實施，執行RCEP和申請加入CPTPP等。此外，人口普查凸顯的少子化危機也使大陸改動一胎化政策，再加上缺煤限電及恆大財務風暴，都對整體經濟發展帶來一定衝擊。

（一）恆大地產陷財務危機　新規劃三條紅線房產業債務違約連環爆

大陸地產龍頭恆大集團於9月底傳出財務危機，包括大陸央行、銀保監局等相關單位先後對其進行約談，創辦人許家印也信誓旦旦的表示將以最大決心化解債務風險和維持公司營運。不過，直至12月，恆大仍陸續出現財務擔保無法償還的情況，破產說法也始終在市場瘋傳，面對龐大的財政壓力，外界將持續觀察中央或委任接盤的可能性。

大陸有關單位在8月20日規劃出房產業的三條紅線，即剔除預收款後的資產負債率大於70%；淨負債率大於100%及現金短債比小於1倍。政策頒布後，大陸房產業不少百大企業債務違約問題陸續被爆出，數據顯示，2021年以來已有華夏幸福、藍光發展、陽光100中國、泰禾集團、花樣年控股、新力控股集團等多家開發商出現流動性緊張的問題，房產業的財務改革問題預期將延續至2022年。

▲限電,海運,連雲港,貨櫃,出口,工程機具,鋼管。（圖／CFP）

（二）大陸能耗雙控推進碳中和　多地缺煤限電一度造成社會壓力

大陸能耗雙控政策從「十一五」時期便提出，原先設計非為達成雙碳（碳中和、碳達峰）目標，隨著全球氣候變遷等因素，節能減碳成為世界各國在環保議題上的主旋律，大陸能耗雙控政策經調整，在十四五時期產生明確的目標。不過，2021年9月出現的「限電潮」，也因為地方政府對「能耗雙控」的政策不完備而被推風口浪尖。

據了解，大陸多地「拉閘限電」的部分原因雖跟「能耗雙控」政策有關，但主因仍在全球煤價瘋漲、電價不敷成本，發電廠因虧損不敢多機組發電，再加上產煤大省山西的豪大雨成災影響生產等多重因素疊加，導致製造業面臨做一休六、做二休五等問題，嚴重影響產能和整體經濟發展。

▲▼中國街頭老人與小孩、人口紅利 。（圖／CFP）

（三）第七次人口普查10年內低速成長　挽救少子化開放生「三胎」

大陸國家統計局5月11日公布人口普查數據為14.1178億人，年平均增長率下降0.04％，10年內保持低速成長。就此結果顯示，低出生率和少子化現象帶來的人口老年化趨勢已成定局，不少專家認為，大陸總人口在2025至2030年期間或將進入負增長時代。

面對未來少子化衍生的經濟壓力，大陸人大常委會於8月20日表決通過修改人口與計劃生育法決議。除提倡適齡婚育、優生優育，一對夫妻將可以生育三個子女，也就是全面開放「三胎」，對於生育三胎的家庭，大陸中央也將採取財政、稅收、保險、教育、住房、就業等支持措施，力挽出生率下降的社會問題。

▲▼ 北京證券交易所、北京、北交所 。（圖／記者任以芳攝）

（四）北交所開市建構中國多層次資本市場　460萬股民捧熱錢進駐

北京證券交易所（北交所）11月15日正式開市。北交所作為大陸第一間公司制證券交易所，和沪深兩市的會員制略有不同，外界分析，北交所服務對象「更早、更小、更新」，與沪深交易所形成錯位發展，同時與新三板創新層、基礎層聯動，將與沪深交易所共同建構服務創新型中小企業的多層次資本市場。

北交所開市後約有460萬投資者註冊，據了解，一般民眾要參與北交所投資，需具備2年證券投資經驗及50萬元人民幣（約215萬元新台幣）證券資產，方可達到交易門檻獲得資格。開市首日10支新股全觸發熔斷機制，此外，上市首日後的30％漲跌幅限制也提高了市場對於價格的充分博弈空間。

▲華為鴻蒙系統（HarmonyOS 2）免去藍牙或APP連結設備，帶來智慧終端使用上的創新體驗。（圖／CFP）

（五）華為推出鴻蒙挑戰ios及安卓系統　防西方世界圍堵建立數位安全「中國方案」

大陸3C設備供應商龍頭華為自行研發的鴻蒙系統（Harmony OS）於4月正式上線，華為Mate X2折疊機將是首批升級的產品。經過數個月的更新推廣應用，華為常務董事余承東12月23日宣布，全球升級鴻蒙系統（HarmonyOS）的華為設備數已超過2.2億部，生態設備出貨量也超過1億台。

有鑒於全球3C行動系統被蘋果ios及安卓（Android）瓜分，華為在自有品牌手機及相關產品逐漸成熟的情況下，適時推出鴻蒙系統（HarmonyOS）搭載於自主產品上，藉此避免再以美國為首的制裁下造成的營運問題及資安危機。

ET快訊
快更新iOS 15.2！　iPhone「7大新功能」一次看
「數位疫苗證」今8點開放下載！4步驟申請一次看
瑞莎遭踢爆假面具！體操女神被控斂財　旗下8選手集體解約
安博盒子全面斷訊了！檢聲請「網域扣押」獲准　警霸氣執行
酒駕撞1家4口「3斑馬線全沒紅綠燈」　他怒：走過半都沒人禮讓

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸2021十大財經新聞（下）反壟斷法開鍘科技巨頭、共富先查逃稅大戶

陸2021十大財經新聞（上） 缺煤限電vs能耗雙控、恆大財務風暴

男友懷疑劈腿…搶手機「聽語音訊息」　她下跪哭喊：求你別再查了

60歲嬤「自然受孕」產健康女嬰！丈夫68歲網嚇壞：這該恭喜嗎？

爽吃火鍋「咬到保險套」！他氣炸求賠償　結局大逆轉

陸外交部證實：收到美國官員赴北京參加冬奧簽證申請

封城再升級！西安實行「最嚴社會管控」　1300萬人足不出戶

17歲男左肩長小腫塊！3個月後變「足球大小」超驚人　醫：很常見

眼睛小被陸網罵「醜化中國人」　女模PO照開嗆：出生那天就辱華？

疫情燒不停！西安再增150例確診　張伯禮預計「1月下旬控制住」

北一女「全盲學生」帶動唱跳！　全程沒中斷2分鐘影片萬人看哭

名車男3度酒駕撞1家4口害母慘死　警比照殺手級重刑犯「上銬+腳鐐」

「台綜藝一姐」曬中國身分證「全是騙人」！　 網揪1疑點酸爆：還是能用健保

全家人過馬路...酒駕男高速衝來　死者伸手想護女兒下秒被撞飛

恐怖影片曝！1家4口牽手走斑馬線　黃子洋酒駕飛車瞬間撞碎天倫夢

王子《全明星3》「自掏腰包拍紅隊團片」　拿假老鼠嚇女成員…艾薇：勾勾你3歲啊？

五月天阿信想當「第一個搭訕她的男人」　唱到《因為你所以我》...怪獸抱女兒現身！

百萬名車國5亂飆鬼切狂逼車！　受害駕駛趕殯儀館：擋白事會衰

小春曝《全明星》團練不到「直接噹到爆」　受第1季影響「為訓練排開工作」：怕當老鼠屎！

真香～李棟旭洗澡魏嘏雋也黏著♥　心累：尊重隱私！結果他「跑去把前女友」

陸2021十大財經新聞（下）反壟斷法開鍘科技巨頭、共富先查逃稅大戶

陸2021十大財經新聞（上） 缺煤限電vs能耗雙控、恆大財務風暴

男友懷疑劈腿…搶手機「聽語音訊息」　她下跪哭喊：求你別再查了

60歲嬤「自然受孕」產健康女嬰！丈夫68歲網嚇壞：這該恭喜嗎？

爽吃火鍋「咬到保險套」！他氣炸求賠償　結局大逆轉

陸外交部證實：收到美國官員赴北京參加冬奧簽證申請

封城再升級！西安實行「最嚴社會管控」　1300萬人足不出戶

17歲男左肩長小腫塊！3個月後變「足球大小」超驚人　醫：很常見

眼睛小被陸網罵「醜化中國人」　女模PO照開嗆：出生那天就辱華？

疫情燒不停！西安再增150例確診　張伯禮預計「1月下旬控制住」

綠營大老倒戈挺楊文科　原因藏在「璞玉計畫」400公頃開發案

閨密小心變歸me！　「只穿小內褲」揪男友床上玩她看傻

民進黨2022六都搶攻北北桃　3顆活棋人選曝光！

許光漢搭林柏宏談人鬼戀！　男男CP原本找劉冠廷…無緣合體原因曝

林智堅棄選「72小時風雲變色」　黨內2派系有雜音

闖大陸發展！拒飯局反開運　張芸京「3個月還清200萬負債」

瑞莎驚爆「無償教學」全是假！　家長公開證據打臉：她變了

2022新年限定美妝盤點！BB晶鑽護唇膏出限定新色、THREE潔膚油禮盒超划算

瑞莎接商演一口價30萬…只拿5萬打發學生！　家長怒揭內幕

佛奇建議美政府　登上國內航班者須接種疫苗

蘆洲宮廟「仙女禮生」神到了　絕美甜笑激似楊冪！是幼教老師

大陸熱門新聞

男友搶手機聽訊息　她哭：別查了

吃火鍋「咬到保險套」！他怒索賠　結局大逆轉

60歲嬤自然受孕產女嬰！丈夫68歲網嚇壞

眼睛小被罵辱華　女模PO照開嗆

最尷尬姓氏第一名　女生都害羞了

21歲男大生做太久　應召女報警處理

人妻生5胞胎名字想破頭　爺神助攻

懷孕產檢！超音波驚見「寶寶長尾巴」孕媽嚇傻

男友媽第一次見她　竟透過兒子內褲

17歲男左肩長「足球大小」肉瘤！

三隻松鼠用「瞇瞇眼模特」被轟辱華

西安封城再升級　1300萬人足不出戶

特斯拉過橋車子突失控　夫妻墜河慘死

陸證實：收到美官員參加北京冬奧簽證申請

更多熱門

相關新聞

華為智能眼鏡登場！搭載鴻蒙系統　推「頸椎健康管理」功能

華為智能眼鏡登場！搭載鴻蒙系統　推「頸椎健康管理」功能

華為（Huawei）日前在冬季旗艦新品發表會上，發表全新的智能眼鏡，搭載鴻蒙系統（HarmonyOS），並新增了頸椎健康管理功能，這也是華為第一款從產品名稱中刪除Gentle Monster聯名品牌的智能眼鏡。

連五降！12月份CCI指數月減0.31點　家庭經濟狀況降最多

連五降！12月份CCI指數月減0.31點　家庭經濟狀況降最多

快訊／台股續創新高！指數漲逾130點　最高來到18099點

快訊／台股續創新高！指數漲逾130點　最高來到18099點

台股上漲逾50點！站回萬八大關　本周上演封關秀

台股上漲逾50點！站回萬八大關　本周上演封關秀

台股新年行情可期！本周拚衝萬八封關

台股新年行情可期！本周拚衝萬八封關

關鍵字：

財經十大經濟股市貿易地產交易限電人口壟斷華為共富A股北交所

讀者迴響

熱門新聞

資深狗仔曝「徐若瑄私下模樣」：很會撒嬌、放電

28歲女滑倒…「骨頭全斷插出肉」！醫看傻：都不運動

大樓新保全才21歲　網見月薪全懂了

即／陳其邁座車遭擦撞　駕駛酒測值0.59遭送辦

安博盒子全面斷訊！檢聲請「網域扣押」獲准

「退房該掃光備品嗎」內行曝1物必拿！房務解密

綜藝天王星二代家教大比拼！

B群「早上or睡前吃」最有效？專家解答　讓網友驚呆了

高雄酒駕新畫面曝光！死者「倒退護女兒」秒被撞上

睡覺「頭朝1方向」衰整年！　躺錯小心大破財

「3星座」分手無縫接軌第一名

蔡哥台上告白泱泱「這樣我們就適合了」

1周拜3次月老！她激推「南部這3間」超靈

機車出現「有毛虎斑蛇」網笑有毒

瑞莎遭踢爆假面具！體操女神被控斂財千萬

更多

最夯影音

更多
北一女「全盲學生」帶動唱跳！　全程沒中斷2分鐘影片萬人看哭

北一女「全盲學生」帶動唱跳！　全程沒中斷2分鐘影片萬人看哭
名車男3度酒駕撞1家4口害母慘死　警比照殺手級重刑犯「上銬+腳鐐」

名車男3度酒駕撞1家4口害母慘死　警比照殺手級重刑犯「上銬+腳鐐」

「台綜藝一姐」曬中國身分證「全是騙人」！　 網揪1疑點酸爆：還是能用健保

「台綜藝一姐」曬中國身分證「全是騙人」！　 網揪1疑點酸爆：還是能用健保

全家人過馬路...酒駕男高速衝來　死者伸手想護女兒下秒被撞飛

全家人過馬路...酒駕男高速衝來　死者伸手想護女兒下秒被撞飛

恐怖影片曝！1家4口牽手走斑馬線　黃子洋酒駕飛車瞬間撞碎天倫夢

恐怖影片曝！1家4口牽手走斑馬線　黃子洋酒駕飛車瞬間撞碎天倫夢

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面