A股公司趕年前發預虧公告　蘇寧易購淨虧損423億「市值都虧沒了」

▲蘇寧易購預估2021年淨虧損423億至433億元人民幣。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸部分A股公司28日趕在農曆年前揭露業績巨虧預告，包括蘇寧易購、三大航空、上海電氣等玉虧金額都達到百億人民幣以上，其中，蘇寧易購報告顯示，2021年淨虧損423億至433億元（人民幣，下同），上年同期虧損42.75億元。對照蘇寧易購的股價3.91元，市值為364億元，網友笑稱，「整間公司市值都虧沒了還不夠！」

▲位於南京的蘇寧易購總部。（圖／CFP）

《中國基金報》報導，根據滬深交易所規則，1月31日是創業板公司和其他業績大幅波動公司發布2021年業績預告的截止日。就好像讀書考試的時候，學霸早早就把成績單給家長看，而學渣總要拖到...。除蘇寧預虧金額大一些，其他公司的巨虧，市場都是早有預期。航空股由於疫情原因，巨虧在所難免；豬肉股則是企業大規模擴張，導致豬肉價格暴跌引起的巨虧。

數據顯示，上海電氣預虧89至103億；大唐發電預虧90至108億；泛海控股預虧90至110億；華能國際預虧98至117億；中國東航預虧110至135億；南方航空預虧113至128億；中國國航預虧145至180億；正邦科技預虧182至197億；華夏幸福預虧331至391億；蘇寧易購預虧423至433億。

對於蘇寧易購預計2021年淨虧損423億至433億元，該公司業績變動原因說明指出，公司基於審慎原則對相關資產計提減值準備、確認投資損失，預計減少公司2021年歸屬於上市公司股東的淨利潤254.75億元（其中前三季度已經體現4.43億元，具體內容詳見公司2022-001號公告）。

此外，蘇寧易購自2021年6月以來，由於流動性持續不足的問題，商品庫存嚴重不足，銷售和採購規模同時大幅下降，導致採購成本提高對應經營利潤大幅下降；同時，對於能夠結轉以後年度的可抵扣虧損，公司以未來期間很可能獲得用來抵扣可抵扣虧損的應納稅所得額為限，確認遞延所得稅資產，結合外部環境以及公司自身運營情況變化，部分子公司業務經營策略有所調整，導致未來期間很可能獲得用來抵扣可抵扣虧損的應納稅所得額下降，相應轉回遞延所得稅資產。前述事項預計減少公司2021年歸屬於上市公司股東的淨利潤為85億元至90億元。

兩原因合計減少蘇寧易購2021年歸屬於上市公司股東的淨利潤339.75億元至344.75億元。不過，蘇寧易購也稱，公司2021年度的一系列減值事項不影響目前公司的現金流量水平，也不影響目前的日常經營工作和各項業務合作的開展。公司將持續通過各種路徑和方法回收資金，盡可能將對公司的損失減少到最小程度。

▲中國國航等三大航空集團2021年淨虧損皆超百億人民幣。（圖／CFP）

至於中國國航、東航及南航則是在全球新冠疫情下，國際航線投入受限、客流量波動，經營績效難以改善所致。據了解，中國國航2021年度預計歸屬於上市公司股東扣除非經常性損益後的淨虧損約為148億元到175億元，上年同期則為147.41億元。

南方航空業績報告顯示，預計公司2021年將出現虧損，實現歸屬於上市公司股東的淨利潤為人民幣-113億元到人民幣-128億元。歸屬於上市公司股東扣除非經常性損益後的淨利潤為人民幣-117億元到人民幣-135億元間。

