信徒快看！超商獨家「媽祖周邊」來了　必收藏超萌鑾轎酒、小神衣

▲7-11開賣一系列媽祖周邊。（圖／7-11提供，下同）

記者周姈姈／綜合報導

「大甲鎮瀾宮媽祖遶境」活動現正進行中，就有超商推出大甲媽、白沙屯媽祖以及鹿港天后宮系列周邊，不僅有超好吃的Q版媽祖蜂蜜蛋糕，還有一定要收藏的「媽祖鑾轎紀念酒」以及獨家販售的「超萌小神衣」，讓信眾可隨身攜帶保平安。

為響應防疫優先，7-11打造離家最近的祈福服務平台，即日起推出「鎮瀾宮x天后媽祖娘娘遠端保庇你」活動，民眾可透過OPEN POINT APP的ibon售票功能即可遠距祈福，共有6款平安金可求，包含補財庫、求功名、消災延壽、防小人、求姻緣、求子補孕，由鎮瀾宮專人代為燒金祈福，還附贈專屬幸運小物宅配送到家。

▲還有獨家「鹿港天后宮爽爽貓小神衣」。



門市則能預購烙印Q版媽祖的「一之鄉祈福平安蜂蜜蛋糕」，一次推出經典龍眼花蜜以及帕瑪森起司雙組合；「大甲鎮瀾宮媽祖永保安康米棒禮罐」內附1枚平安開運1元錢母；「白沙屯天上聖母鑾轎紀念酒」則由白沙屯拱天宮授權，針織手工轎套與仿真鑾轎造型瓷瓶，宛如白沙屯媽祖的粉紅超跑，另外還有8入錢母組、香氛光明燈以及鴻運蠟燭。

除此之外，7-11門市還首度推出「鹿港天后宮爽爽貓小神衣」，分別為黃色「健康款」及粉色「平安款」，特別跨界合作鹿港天后宮，還與超人氣爽爽貓及小勞撫聯名設計，因相傳神明身上穿過的舊神衣有保佑平安、趨吉避凶的涵義，故特別選用小神衣造型，內附「過香爐平安符」、「繩結」、「祈福小卡」，即日起限量預購。

▲大甲鎮瀾宮媽祖鑾轎頂的銅雕五指山，等比例縮小成立體一卡通。（圖／翻攝自一卡通官網）

一卡通公司也取得官方授權，將大甲鎮瀾宮媽祖鑾轎頂上以手工銅雕的五指山，變身為具有電子票證功能的迷你版五指山掛飾，除了維持雕花的細緻度以及銅雕金屬的質感，還特別加入LED燈，當一卡通感應時，鎮瀾宮字樣會亮起綠色明燈，可愛又具有保庇的含義。

根據官方公告的開賣價格、時間，迷你版「銅雕五指山」立體一卡通，首批發行5000張，每個售價599元，即日起至4/17期間開放網路預購，預購通路有7-11 ibon、全家FarmiPort、鎮瀾買足線上購物商城等，有興趣的信眾可把握收藏機會。