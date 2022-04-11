快訊／基隆警局開鍘！刑警「翹班喝酒染疫」調職　牽動11人異動

▲基隆市警察局。（圖／記者謝孟儒攝）



記者郭世賢／基隆報導

基隆市警察局第一分局汪姓小隊長、第二分局偵查隊林姓隊長3月21日分別前往銀河小吃店、港都之星卡拉OK消費染疫，衛生單位在疫調時，竟然隱瞞足跡，導致疫情擴大，基隆4個分局全數淪陷，今（11日）晚間調整2人職務，另有9名內、外勤人員異動，將於13日（星期三）辦理交接。

本次調整職務人員如下：

一、第二分局偵查隊隊長林學志調派刑警大隊科偵隊警務員。

二、刑警大隊偵三隊隊長郭萬鈞調派第二分局偵查隊隊長。

三、刑警大隊偵二隊隊長許振昌調派第二分局第一組組長。

四、第四分局偵查隊副隊長林哲旭調派刑警大隊偵三隊隊長。

五、第二分局第一組組長許耀彬調派刑警大隊偵二隊隊長。

六、訓練科警務員簡麗華調派後勤科股長，支援秘書科。

七、民管中心警務員陳慶斌調派督察科調查員。

八、第四分局中華路分駐所警務員兼所長凃瑞祥調派民管中心警務員。

九、第二分局信義所警務員兼所長徐紹文調派第四分局中華路分駐所警務員兼所長。

十、督察科調查員林奕君調派第二分局信義所警務員兼所長。

十一、第一分局偵查隊小隊長汪俊麒調派第三分局警員。

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