宜蘭Ct15.1確診者足跡曝　羅東夜市、藥局、超商、民宿

▲宜蘭案28147到過羅東夜市羊舖子、同興藥局、全家超商、微風民宿等場所。（圖／宜縣府提供）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭4/11新增12例，除了舞蹈班與家庭聚會傳播鏈外，1例是20多歲女性在外縣市與友人聚會染疫，4/6-10她到過羅東夜市羊舖子、同興藥局、全家超商、微風民宿等場所。

宜蘭衛生局表示，案28147為20多歲女性，曾與外縣市朋友聚會，後來外縣市朋友確診，故自行購買快篩試劑篩檢，結果為陽性。由衛生單位轉介至醫院急診接受篩檢，PCR結果為陽性，Ct值15.1，目前收院治療中。

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而案28147足跡如下：

4月6日，下午3時5分至3時15分，在全家便利商店五結濱海店(五結鄉五濱路二段230號)；4月6日，下午3時50分至3時55分，在同興藥局(羅東鎮林場路13號)；4月7日下午2時至4月8日中午12時，在冬山微風民宿(冬山鄉八仙三路46號)； 4月7日，晚上6時40分至7時，在羅東夜市109眼鏡(羅東鎮民權路105號)。

4月7日，晚上7時10分至7時25分，在羅東夜市羊舖子(外帶)；4月7日，晚上7時35分至7時45分，在羅東豪情商行(羅東鎮中山路三段296號)；4月8日，下午2時30分至3時，在羅東竹林太祖魷魚羹(羅東鎮復興路二段269號)；4月10日，下午3時20分至3時30分，在羅高無名米糕肉圓(羅東鎮公正路317巷6號)。