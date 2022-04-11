國民黨爆快篩試劑「市場天價」　台灣賣一支300比歐洲貴2倍

▲國民黨團質疑快篩試劑價格。（圖／翻攝國民黨臉書）



記者杜冠霖／台北報導

本土疫情延燒，也讓快篩試劑需求大增，但國民黨團11日開記者會質疑，去年關務署公告進口快篩試劑有免關稅措施，國內篩試劑市場價格卻偏高，快篩1支要價300元，比歐洲其他國家貴上好幾倍，「是否有不肖商人乘機哄抬物價，大賺黑心錢、發國難財？」

曾銘宗指出，這波疫情原比上一波更嚴峻，快篩試劑和PCR價格這麼高，國人已經忍受2年，呼籲政府該是積極介入的時候，「包括檢調、公平會、衛福部請拿出魄力，積極調查，市場天價到底問題出在哪裡？」

立委萬美玲表示，疫情指揮中心宣稱，未來在疫情期間將朝向病毒共存，生活常態化模式，因此快篩試劑和PCR將是非常重要的防疫工具。近期Omicron的高傳染力，造成國內多起感染源不明的案例，尤其學生發生染疫個案後，動輒大規模停課，造成第一線教學人員在教學進度上的壓力，疫情指揮中心提出「以快篩取代停課」計畫，「但每個學校人數不一，人數龐大，購買快篩試劑的經費將從何而來？」

萬美玲表示，國內販售快篩試劑的價格，遠遠高於國際價格，此外，去年初新冠病毒大爆發，歐洲國家如英國、德國由政府購買快篩試劑，提供民眾在家進行快篩。反觀蔡政府在快篩試劑的發送上標準不一，例如基隆市是由疫情指揮中心撥發快篩試劑給民眾使用，有些縣市則是局部公費發放，但大多數縣市則由民眾自行購買快篩試劑，「難道發送快篩試劑也有分藍綠縣市嗎？」

萬美玲進一步指出，市場上快篩試劑的售價，各家品牌販售價格有所不同，一劑裝的快篩試劑約在300元台幣，5劑裝的快篩試劑平均每劑360元台幣，相較於歐洲國家快篩試劑價格，相同品牌在德國每劑100元台幣，新加坡每劑100元-130元台幣，南韓則140元台幣，顯然台灣售價偏高許多。

國民黨團也提出三項主張，包含：

一、請公平會正式介入調查，查清楚價格不合理是否涉及聯合行為？並追究相關責任。另外廠商有無哄抬價格，請檢調依法查處。

二、一個月內，公平會、衛福部如未積極處理，國民黨團將向監察院告發，請監察院介入調查，以利推動防疫作為，確保全民健康權益。

三、快篩試劑及PCR試劑國內產量如有不足，請衛福部盡速檢討開放進口，以符合防疫實際需求。

萬美玲質疑，去年7月28日財政部關務署公告實施進口快篩試劑有免關稅措施，為什麼在國內販售的快篩試劑比歐洲國家貴到2-3倍？難道有不肖廠商在賺黑心錢、發國難財？蔡政府有義務在高居不下的快篩試劑價格上，對國人說清楚、講明白，「尤其在需要快篩證明日趨普遍之下，每次300元的快篩試劑，每月將多出多少支出？」

林為洲表示，強烈要求疫情指揮中心成立快篩試劑國家隊，回想當初疫情爆發之初，口罩缺貨，甚是有不肖商人乘機囤貨，後來由國家徵用、價格統一、實名配給，「口罩之亂」才以平息。現在防疫進入下一個階段，Omicron傳播力超強，1人可傳播平均16人左右，每千人確診將讓1萬6千人感染，每天將有16萬人必須隔離，影響層面非常廣。