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台東+1匡列3家人PCR採陰　長濱150人「快篩3陽」複驗中

▲▼台東11日新增1例本土確診，因個案3月中即在外縣市住院未返東，可傳染期間並無縣內足跡。（圖／台東縣政府提供，下同）

台東11日新增1例本土確診，因個案3月中即在外縣市住院未返東，可傳染期間並無縣內足跡。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

台東縣11日新增本土確診1例，因個案3月中即在外縣市住院未返東，可傳染期間並無縣內足跡，請縣民勿恐慌。由於同住家人曾前往探病，已匡列3位居家隔離並採檢，PCR均為陰性。另外，昨日長濱確診案27550，相關接觸者23人PCR結果也都陰性。

長濱個案傳染源待釐清，縣府11日上午於舊長濱衛生所啟動快篩服務，今天上午共快篩150位，其中3位為陽性，已安排PCR複檢中。縣長饒慶鈴也請有需要的鄉親儘速前往篩檢，全國疫情持續升溫，呼籲民眾務必落實防疫措施像是勤洗手、監測體溫及出入店家各自掃實聯制，衛生單位才可確實通知，並儘速完成三劑接種。

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▲▼台東11日新增1例本土確診，因個案3月中即在外縣市住院未返東，可傳染期間並無縣內足跡。（圖／台東縣政府提供，下同）

▲▼長濱個案傳染源待釐清，縣府11日上午於舊長濱衛生所啟動快篩服務。

台東縣衛生局說明，10日接獲醫院通報1位確診個案立即展開疫調，個案為60多歲男性，已接種三劑新冠疫苗，個案平日居住台東市，不過，經疫調發現個案自3/9於外縣市住院至今未返回台東，此次因住院期間醫院安排PCR採檢為陽性CT值20，可傳染期間皆無縣內活動足跡。目前居住台東3位家人4/9有前往醫院探視個案，故匡列為居家隔離，由衛生局安排PCR採檢，皆為陰性。

▲▼台東11日新增1例本土確診，因個案3月中即在外縣市住院未返東，可傳染期間並無縣內足跡。（圖／台東縣政府提供，下同）

另外，昨日長濱鄉通報的確診個案，衛生局掌握最後密切接觸者共23位(居家隔離3位、自主健康管理20位)，陸續安排採檢，並持續疫調釐清，結果皆為陰性，相關足跡已請環保局進行清潔消毒。

饒慶鈴表示，全國疫情持續升溫，請民眾務必落實防疫措施像是勤洗手、監測體溫及出入店家各自掃實聯制，衛生單位才可確實通知。也感謝所有在第一線的防疫人員，以及每一位居家隔離者、自主健康管理的配合，都有做好個人自主管理，也提醒民眾接種COVID-19疫苗可降低長者等高風險族群因感染造成之重症、住院或死亡風險，尚未接種第1、2劑、基礎加強劑及追加劑疫苗者請踴躍前往接種，呼籲長者儘速完成接種，以獲得保護力。
 

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