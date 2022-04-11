花蓮近海規模4.5地震 最大震度台東3級 文／中央社 根據中央氣象局最新資訊，今天中午1時17分發生芮氏規模4.5地震，地震深度30.1公里，震央位於花蓮縣政府南方61.5公里（位於花蓮縣近海），最大震度台東縣3級。 [廣告]請繼續往下閱讀... ►想跟拐拐一樣性感，超簡單！ ►即領即用，$50樂透金，百百折抵無限制 ET快訊 掛急診沒戴口罩！ 黑衣男被勸不爽「暴打6醫護人員」 口罩政策何時再放寬？ 陳時中：再稍微等一下 6役男「體檢1招」躲過當兵！ 他要結婚才趕緊自首 竹縣+12！ 高鐵站、郵局等29足跡曝 停課標準鬆綁！ 陳時中：已有初步方案「近日會公布」 輕症在宅照護「送藥原則」出爐！ 藥師送藥到府 快訊／建中1學生確診！ 相關班級、社團停課至4／18 再買到70萬人份新冠口服藥物 陳時中：4-6月陸續到貨 快訊／30多歲女確診「中症」！ 僅打過1劑疫苗 今本土增439例！分佈18縣市 北市增100例 唐朝仕女俑穿越重生！ 邱佩琳以藝術傳承助人精神 快訊／總數破600創新高！ 本土狂燒+439 LIVE／再破400例確診？ 陳時中最新說明 違停遭拖吊！他不爽繳罰金 直接推開柵門開走 預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍 分享給朋友： 追蹤我們： 新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲 ※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]※
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