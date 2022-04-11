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花蓮近海規模4.5地震　最大震度台東3級

文／中央社

根據中央氣象局最新資訊，今天中午1時17分發生芮氏規模4.5地震，地震深度30.1公里，震央位於花蓮縣政府南方61.5公里（位於花蓮縣近海），最大震度台東縣3級。

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