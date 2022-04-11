想發兒子薪水竟幫A助理費　民進黨議員下場出爐

▲民進黨南投縣議員廖梓佑。（圖／翻攝廖梓佑臉書）

記者皮心瑀／綜合報導

民進黨南投縣議員廖梓佑日前登記參選，有意角逐五連霸，但卻遭檢舉調高其他助理薪資，撥出其中2萬元發薪水給兒子。法院作出判決，認為廖罪刑成立，處3月徒刑，如易科罰金，以新臺幣1千元折算一日，緩刑2年，並應於本案判決確定後6個月內，向公庫支付新臺幣15萬元。

根據判決書內容，廖梓佑自民國107年4月1日起，以月薪2萬6000元至4萬元不等聘用其子洪浩軒、另自107年9月1日起，以月薪2萬7000元聘用李秀玉擔任南投縣議會議員公費助理。但因洪浩軒欲於108年5月間，向南投縣草屯鎮農會辦理農業貸款，因收入合計超過26萬元，不得辦理，洪浩軒乃自108年2月15日起，不再領取公費助理費。

不過，洪浩軒未領取公費助理費後，仍然持續實際從事議員助理工作，廖梓佑則提高李秀玉薪水至5萬元，再由李秀玉每月提領2萬元現金，交付洪浩軒，作為洪浩軒實際從事議員助理工作之報酬。

案經檢察官指揮法務部調查局南投縣調查站移送偵辦，廖梓佑等被告坦承一時失慮，法官判處3月徒刑，緩刑2年，而配合的李秀玉則判2月徒刑，緩刑2年，兩人則各需向公庫支付新臺幣15萬元、10萬元。