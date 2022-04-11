滿月女嬰突冒紅疹發燒險死　原因找到！爸媽泡奶時太大意

▲新生兒特殊皮膚病變恐為細菌感染或敗血症前兆（下同）。（圖／烏日林新醫院提供）

記者高堂堯、游瓊華／台中報導

一名滿月女嬰皮膚起疹，父母誤為打完第二劑B型肝炎疫苗的副作用，但至診所就醫服藥後又發燒至38.7度、食慾不振，再送往醫院急診；醫師發現女嬰全身布滿紅疹，疑為嚴重細菌感染造成的皮膚病變，屬於敗血症前兆，再晚6小時恐危及生命，立即安排抽血檢查，同時採廣效第三代抗生素治療，不到一天女嬰皮膚紅疹即消退，活動力、食慾都恢復正常。

烏日林新醫院過敏氣喘科主任暨小兒科醫師賴永清表示，B型肝炎疫苗屬不活化疫苗，無論對嬰幼兒或成人都相當安全；從女嬰抽血報告看來，嗜酸性白血球正常，代表無過敏反應，C反應蛋白（輔助診斷細菌性敗血症）數值為2.38，顯示有發炎反應，而前降鈣素（PCT）數值為0.23 ng/mL已大於0.5 ng/mL，代表正值早期全身性感染的敗血症狀態。

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賴永清分析，由於新生兒各方面機能尚未發育完全，皮膚表層抵抗力遠低於一般人，粗判可能是金黃色葡萄球菌、綠膿桿菌感染，從皮膚進入後其細菌毒素引起大片、多型性的暗紅皮膚疹子，而綠膿桿菌主要是飲用到汙水、飛沫或傷口感染，當免疫力下降時就可能感染；女嬰父母表示，可能是泡奶時會同時使用熱水泡勻和未煮沸消毒的礦泉水降溫，並用烘碗機消毒奶瓶與大人碗盤。

賴永清說，所幸女嬰趕在細菌進入血液前6小時，即給予第三代廣效抗生素治療，才能成功抑制，若錯過黃金治療時機，恐發生全身連鎖反應造成新生兒敗血症，迅速導致組織壞死器官衰竭甚至死亡。

他呼籲無論是礦泉水、自來水，皆需以攝氏100度以上煮沸消毒要3分鐘以上，而家用烘碗機長時間擺放大人碗筷，內部角落易生細菌，建議仍要與嬰兒奶瓶分開消毒；洗澡也不能光用清水，1天務必使用嬰兒香皂清潔皮膚表層1次，最重要的是3個月以下的新生兒，只要發燒至38度，就可能是細菌或病毒感染，一律都要儘快至小兒科就醫。