台南+6！確診者足跡37處　麥當勞、全聯、水仙宮菜市場入列

▲0411台南防疫記者會。（圖／翻攝自臉書）

記者林悅、郭玗潔／台南報導

台南市11日新增6名COVID-19本土個案，分別為10日公布的確診個案27099之校園接觸者案27654；案27107之校園接觸者案27855；案27654親友27981；永康區個案28167、28168，以及東區個案28169。

北區未滿10歲男性個案27654本月9日接觸個案27099，安排採檢後同日晚間出現腹痛症狀，10日陽性確診，Ct值14.35；衛生單位匡列13位相關接觸者，案27654於可傳染期間活動範圍包含中西區水仙宮菜市場、六興境開基開山宮保生大帝、金世界銀樓等地。

[廣告]請繼續往下閱讀...

案27855為東區20多歲男性，本月3日連同新北市確診個案27352、台南市案28169前往屏東親友家聚會，5日至8日涉足場域包含歸仁區勝大體育用品店、東區遠東香格里拉飯店醉月樓、三角麻辣火鍋。個案7日發燒、畏寒、身體不適，9日因案27107確診而被匡列安排採檢，10日陽性確診，Ct值28.11。

案27981為北區未滿1歲無症狀女性個案、台南市個案27654親友，因4月10日接觸個案27654被匡列及安排採檢，同日陽性確診，Ct值30.9。

永康區個案28167、28168分別為20多歲女性及20多歲男性，兩人4月4日曾前往嘉義，6日至10日分別前往永康區麥味登、千香漢堡、復華夜市、7-ELEVEN、藥局；兩人於8日出現症狀，10日自行使用快篩結果呈現陽性，至醫院採檢PCR陽性確診，兩人Ct值15.89、17.31。

東區30多歲男性個案28169本月3日曾與新北市個案27352一同前往屏東天上人間小吃部，10日出現流鼻水、鼻塞症狀，因案27855確診被匡列安排採檢，11日PCR陽性確診，Ct值18.2；可傳染期間於本市活動範圍包含東區初麵麵食館、永康區金弘笙汽車百貨、東區台安藥局、南區麥當勞金華店。

黃偉哲呼籲市民務必落實個人防疫措施，儘快完整接種COVID-19疫苗及追加劑；尚未接種但有接種需求者，可透過「台南 COVID-19 疫苗接種預約系統」，預約網址：https://health-reservation.tainan.gov.tw/。

▼0411台南確診者足跡。（圖／台南市政府提供）