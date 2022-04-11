宜蘭+12！舞蹈班、家庭群聚兩傳播鏈延燒　杏輝馬拉松延至10／29

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭4/11新增12例（2例暫無案號），5例是舞蹈班傳播鏈居家隔離陰轉陽，至今舞蹈班傳播鏈共有46人（含外縣市3人）染疫。6例是4/9日爆發的家庭聚會新增案例，另1例是女性在外縣市與友人聚會染疫Ct值15.1，她的足跡目前疫調中。疫情延燒，宜蘭縣長林姿妙宣布杏輝馬拉松延至10/29。

▲宜蘭4/11新增12例，5例是舞蹈班傳播鏈，6例家庭聚會傳播鏈，另1例是到外縣市與友人聚會染疫。（圖／宜縣府提供，下同）

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宜蘭衛生局表示，新增的12名案例中，5例為舞蹈教室相關個案。案27771、案27772、案27910、案27911和案27912皆為舞蹈補習班相關聯的孩子及家人，都是居家隔離期間陰轉陽的個案。近日因即將解除隔離進行篩檢，結果為陽性確診，Ct值在14.8至30.1之間，由於是居家隔離期間確診，因此沒有相關足跡。

另外6名為聚餐群聚案衍伸個案。案27769、案27770、案27773、案27774、案27913和案28146，皆為縣內在家聚餐群聚案確診個案相關的親戚與職場接觸者。衛生局已針對聚餐群聚案，持續進行疫調，且至不同點位進行篩檢，昨（10）日聖母護專篩檢356人，結果皆為陰性；相關幼兒園篩檢已155人，除1人為陽性，其餘目前皆為陰性；清溝國小篩檢639人，檢驗出3人陽性。

至於另1名新增個案，是與外縣市朋友聚會染疫。案28147為20多歲女性，曾與外縣市朋友聚會，後來外縣市朋友確診，故自行購買快篩試劑篩檢，結果為陽性。由衛生單位轉介至醫院急診接受篩檢，PCR結果為陽性，Ct值15.1，目前收院治療中。