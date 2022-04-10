台北大學3確診「恢復實體上課」！學生氣炸　校方回應了

▲國立台北大學8日2名學生確診，11日卻要恢復實體上課，學生氣炸。（圖／翻攝國立台北大學官方臉書）

記者趙蔡州／綜合報導

新北三峽國立台北大學8日有2名學生確診，原本依規定要全校停課10天，但校方卻決定明天（11日）恢復實體上課，引發許多學生不滿。對此，台北大學表示，校園4至10日改線上教學期間已完成清消，8日確診的2學生是清明連假期間染疫，並沒有學校活動足跡，加上即將期中考，才會恢復實體上課。

據悉，台北大學4日先有1名學生確診，為避免師生群聚感染，校方立刻宣布「5至10日停止到校，全面改線上教學，11日恢復實體上課」，不料8日又有2名學生確診，導致該校累積確診人數達3人，原本依規定要全校停課10天，結果台北大學仍決定11日恢復實體上課，引發學生質疑。

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有台北大學學生在Dcard以「恢復實體授課，不召開防疫會議，罔顧學生會意見，」為題，質疑校方所謂的「無校內足跡，即認為本校沒風險」，是基於何種專業判斷，同為北部學校的北市大、中原、輔大、師大、海大及東吳等多校亦宣布至少至下周為遠距教學，為何獨以台北大學沒有，最後自嘲「我們是在結界上課嗎？」

對此，台北大學表示，8日新增的2名學生是在清明連假期間染疫，並沒有校園活動足跡，學校也已經完成清消，考量到下周即將期中考，經討論後才決議恢復實體上課。校方強調，後續會落實消毒、實聯制等防疫措施，學校防疫作為也會呈報教育部，若教育部對於停課標準有更新，也會進一步遵循。

根據《自由時報》報導，針對台北大學爭議，教育部主任秘書廖興國10日晚間表示，教育部依中央流行疫情指揮中心通過的「校園因應『嚴重特殊傳染性肺炎』疫情停課標準」，當中寫明校園2名師生確診要全校停課10天，是要確診師生有校內足跡才算。

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