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獨／新冠病毒害陽痿！高雄男確診康復「舉弱」沒面子　醫曝關鍵

記者吳奕靖、吳世龍／高雄報導

高雄市一名40多歲確診新冠病毒的男子，在治癒之後卻發現自己無法勃起，這讓他非常的灰心，雖然老婆安慰表示沒有關係，不過這名男子還是覺得「這是面子」問題，所以還是前往泌尿科求診，經過檢查後發現睪固酮不足，僅有250，比一般人350還要少，醫生認為可能是隔離治療期間的「壓力」造成，所以目前先給予壯陽藥物治療之後，持續追蹤。

▲國內知名泌尿科醫師李嘉文表示有一名本土確診個案，在康復之後卻發現自己不舉 。（圖／記者吳世龍攝）

▲國內知名泌尿科醫師李嘉文表示有一名本土確診個案，在康復之後卻發現自己不舉 。（圖／記者吳世龍攝）

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收治這名病患的泌尿科醫師李嘉文表示，這名男子在今年期間有確診新冠病毒，而他的家人也因此確診，但是就在隔離治療出院之後，這名男子發現自己有勃起功能障礙，無法進行性性為，雖然老婆認為沒有關係，可是這名男子還是堅持「這是面子問題」，所以來求診。

▲國內知名泌尿科醫師李嘉文表示有一名本土確診個案，在康復之後卻發現自己不舉 。（圖／記者吳世龍攝）

▲國內知名泌尿科醫師李嘉文認為這起個案，是因為在隔離病房造成的壓力。（圖／記者吳世龍攝）

經過李嘉文的檢查後發現，這名男子的男性賀爾蒙數僅有250，比同年齡的應該維持在350，明顯少了100，所以李嘉文先給予他「壯陽藥物」解決當下的問題，至於賀爾蒙低下的部分，是不是「早發性更年期」則是追蹤。李嘉文認為在隔離病房期間，面對疫調、面對疾病，這些都是很嚴重的心理壓力。

不過李嘉文也強調，男性賀爾蒙是個很「神奇」的東西，可以讓男性比較有精神，有活力跟性慾，身型較好，其實可以透過正常生活作息、運動或是多曬太陽等，這些都是能夠提升睪固酮。

▲國內知名泌尿科醫師李嘉文表示有一名本土確診個案，在康復之後卻發現自己不舉 。（圖／記者吳世龍攝）

▲泌尿科醫師李嘉文表示關於「早發性男性更年期」問題，可以參考男性醫學會的資料 。（圖／記者吳世龍攝）

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