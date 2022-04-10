「XXX-2826撞的」善心人士留字條　女網友找到肇逃男

記者林悅／台南報導

1名女網友9日國道三號東山服務停車休息，未料正要開車離去時，竟發現車體遭擦撞，肇事人不見蹤影，此時看到車身留有1張便利貼寫著「XXX-2826撞的」，係名好心用路人留下紙條，讓網友可以找到肇事逃逸者，令女網友人分感動，國道警察第八大隊指出，已找到68歲張姓肇事人，將依法查處。

▲女網友車子被撞，對方肇事逃逸，幸經好心用路人留下紙條，讓網友可以找到肇事逃逸者，女網友感動地說「好心的你～會有好報的」。（圖／翻攝自報廢公社二館，下同）

國道警察第八大隊指出，有關4月9日上午10時10分許，發生在國道三號東山服務區D09停車格肇事逃逸案，警方查出，被害人自小客車進入服務區停車休息後，返回時發現車遭擦撞，肇事者未停車處理，經好心用路人留下便利貼，寫明肇事車輛，而循線找到肇事逃逸者。

經八大隊指派白河分隊編號856巡邏車到場處理，並連繫該肇事車輛自小客貨車駕駛68歲張姓男子，張男坦承不諱，並約定10日中午12時前往白河分隊製作事故資料，警方將依法偵辦。

八大隊呼籲駕駛人，倘發生交通事故時應依規定處置，否則將違反道路交通管理處罰條例第62條處新台幣1千元以上3千元以下罰鍰，逃逸者並吊扣其駕駛執照1個月至3個月。