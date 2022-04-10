熊抱看護摸下體　色男噁喊「沒有老婆」脫褲猥褻下場曝　

▲6旬宋男到家中探望伯母，竟趁機猥褻菲律賓籍看護得逞，害其患創傷壓力症候群。（示意圖，非本案當事人／Pixabay）

記者黃資真／綜合報導

屏東60多歲宋姓男子到家中探望伯母時，趁菲律賓籍看護不備，突然從背後熊抱，把手伸入看護下體，又脫褲強迫其用手撫摸，強制猥褻得逞，看護事後求救李姓網友報警，法院一審判宋男1男4月，宋上訴，高雄高分院不採信其辯詞，駁回上訴，維持原判。

判決指出，宋男伯母由於失智、重聽，2019年4月開始找來菲律賓籍家庭看護照顧，同年7月15日晚間，宋男到家中探望伯母，協助看護攙扶伯母回房休息後，見其面對牆壁躺臥又重聽，且住處內無他人在場，竟趁看護轉身打開電風扇時，從背後環抱她，她掙脫後坐在床沿，宋男用膝蓋夾住看護雙手，一手壓制，一手伸入看護內褲裡撫摸其下體。

看護隨即掙脫後，宋男竟稱「沒關係，沒有老婆」，便脫下內褲，抓住看護雙手強迫觸摸自己的生殖器，過程中看護不從奮力抵抗，宋男才悻然離開現場。

偵訊時看護表示，宋男騷擾自己的過程大約4、5分鐘，「我覺得我精神上受到傷害，心裡會害怕，會不自覺流淚，晚上有時無法睡好，有時候需要吃安眠藥。」且事發過後沒多久，剛好李姓網友傳訊息來問好，她便向對方訴苦，熱心的網友立刻幫助她報警。

宋男則是矢口否認犯行，強調自己沒有摸女看護，也沒有說過「沒關係，沒有老婆」等語，反控是對方亂說，且女看護不可能掙扎後，身上卻未留下任何紅腫、瘀血等傷口。

屏東地院認為，事發後原告經醫生診斷有創傷壓力症候群，足證其身心受創，被告之猥褻行為為真，又雙方素昧平生，毫無恩怨，應無誣陷的動機，一審依強制猥褻罪，處1年4月。宋不滿上訴，高雄高分院認為罪證明確，量刑妥當，駁回上訴。