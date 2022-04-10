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為防核災賭上命！　車諾比核電廠工程師「偷俄軍燃料」

▲▼車諾比核電廠回歸烏克蘭控制。（圖／路透）

▲車諾比核電廠回歸烏克蘭控制。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

俄羅斯2月24日入侵烏克蘭的第一天，北部的車諾比核電廠即遭到占領，隨著俄軍部隊撤出北部戰線，核電廠終於回歸烏克蘭控制。俄羅斯人離開後，BBC與CNN等外媒派遣第一批記者深入廠區內部。有工程師表示，維持發電機設施運轉的燃料不足，為了不讓放射性物質外洩，甚至冒死從俄羅斯部隊偷取燃料。

▲▼俄軍占領車諾比核電廠期間在輻射污染嚴重的「紅色森林」挖掘戰壕，圖為烏克蘭工作人員正在測定戰壕附近區域的輻射水準。（圖／路透）

▲車諾比核電廠被占領期間，有工程師為了維持電廠正常運作，冒死偷取俄羅斯部隊的燃料。（圖／路透）

根據BBC報導，俄軍從白俄羅斯進入烏克蘭，而車諾比距離北部邊境僅16公里，於是在入侵首日車諾比核電廠即遭到俄軍坦克和裝甲車團團包圍，保衛核電廠的170名烏克蘭國民警衛隊士兵被俄軍關押至地下室，但工程師、電廠主管和技術人員被允許繼續工作，接著俄國士兵裡裡外外地搜查武器與爆炸物。

儘管車諾比已經不再用於發電，但這裡是全球最嚴重的核災地點，保存著許多核廢料，如果沒有人員監控，很可能導致放射性物質外洩。輻射安全監督員洛巴達（Oleksandr Lobada）稱，俄軍想知道他們如何管理設施，要求了解所有程序、文件和操作，「我很害怕，因為（士兵）不斷詢問，態度一度非常強硬。」電廠主棟的頂層是控制廠區的關鍵所在，當俄軍沒有鑰匙時就直接闖入並破壞門鎖。

▲▼俄軍占領車諾比核電廠期間在輻射污染嚴重的「紅色森林」挖掘戰壕，圖為烏克蘭工作人員正在測定戰壕附近區域的輻射水準。（圖／路透）

▲俄軍占領在輻射污染嚴重的「紅色森林」挖掘戰壕，圖為烏克蘭工作人員正在測定戰壕附近區域的輻射水準。（圖／路透）

工程師塞莫諾夫（Valeriy Semonov）表示，電廠人員必須不斷與俄軍協商，盡量不冒犯他們，這樣人員才會被允許繼續管理設施。電力被切斷3天後，他拚命尋找燃料來維持發電機的運轉，甚至冒著生命危險，從俄軍那裡偷了一些燃料。他說，失去電力將造成災難性後果，「放射性物質可能已經洩漏。你可以想像它的規模，我不害怕失去生命，但我害怕，若我不在那裡監控會發生什麼事，我怕這將是人類的悲劇。」

車諾比官員表示，主棟的地下室是宿舍空間，俄軍撤離後，留下被洗劫一空的景象，地上散落著烏克蘭國民兵的床墊、衣服、鞋子和其他個人物品，能帶走的全被俄軍掠奪，還有那些被俘的國民兵，「令人不安的是，他們帶走了我們的169名軍人。」目前尚不清楚這些烏克蘭士兵被關押的地點，但車諾比工作人員認為他們已被帶至俄羅斯。

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