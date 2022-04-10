烏軍戰果+1！俄軍指揮官陣亡　普丁開戰以來「連損9名上校」

▲ 貝斯帕洛夫在烏克蘭戰死。（圖／翻攝自Twitter）

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄羅斯2月底揮兵烏克蘭，逾6周來折損多名高階將領，如今傳出又有軍官陣亡。俄軍第59近衛戰車團團長貝斯帕洛夫（Alexander Bespalov）上校戰死，成為開戰在烏國喪生的第9名俄軍上校。外媒指出，在烏國作戰的俄軍使用未加密的通訊管道，烏軍因此得以掌握俄國將領的位置。

根據《獨立報》，貝斯帕洛夫的葬禮於8日在俄國車里雅賓斯克州北部城市奧焦爾斯克（Ozersk）舉行。他的死訊是在當地論壇Overheard Novogorny上曝光，現已被刪除，生前的照片可見，他是一名授勳軍官，胸前別有二排勳章。

他的姊妹科爾薩科娃（Tatyana Karsakova）在論壇上悲痛表示，「失去最親密之人的痛苦無法言喻，親愛的兄弟，你永遠活在我們心中。」還有一名軍官寫道，「我的第一任指揮官貝斯帕洛夫後來成為我的朋友，我從來沒遇過比他更有資格稱自己為軍官的人。」

貝斯帕洛夫是俄國侵烏以來損失的第9名上校，其中有幾人被認為是到前線鼓舞士兵時被擊斃，因俄軍在烏軍頑強抵抗之下，士氣逐漸低落。而烏軍能夠鎖定這些指揮官的關鍵據稱是因俄軍被迫使用未加密的通訊管道，導致所在位置敗露。

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