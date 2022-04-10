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清潔婦爬上普丁的床改變命運！金碧輝煌豪宅曝光　手握1億美元資產

▲▼普丁情婦斯維特拉娜在聖彼得堡計畫出租的豪華公寓曝光。（圖／翻攝自Engel & Völkers）

▲普丁情婦斯維特拉娜在聖彼得堡計畫出租的豪華公寓曝光。（圖／翻攝自Engel & Völkers）

記者羅翊宬／綜合報導

俗話說「飛上枝頭變鳳凰」，究竟作為俄羅斯總統普丁的情婦，能過上何種的奢華生活？這令外界相當好奇。近日，一名曾是清潔婦出身、擁有1億美元資產的普丁情婦斯維特拉娜（Svetlana Krivonogikh）與她和普丁之間生的女兒，打算出租位於聖彼得堡精華地段的豪宅公寓，照片顯示內部裝修金碧輝煌，甚至還有家庭電影院，而它的出租價格相當實惠。

根據《紐約郵報》、《BBC》俄文版網站，普丁的情婦斯維特拉娜計畫出租的豪華公寓，位於俄羅斯第2大城聖彼得堡的精華地段卡門尼島（Kamenny Island，意譯為石頭島），該座島嶼上大多是綠地與公園，島嶼四面被水環繞，形成「護城河」景象，島上擁有聖彼得堡最隱密的建築群，該建築群以堅固的古典建築聞名。

▲▼普丁情婦斯維特拉娜在聖彼得堡計畫出租的豪華公寓曝光。（圖／翻攝自Engel & Völkers）

▲豪宅內部裝修金碧輝煌，還附有大浴缸。（圖／翻攝自Engel & Völkers）

該棟豪華公寓住宅占地面積超過4800平方英尺，由當地房地產仲介公司Engel & Völkers掛牌出租，是被稱為「別列佐夫亞巷」（Berezovaya Alley）的21套豪華公寓之一，網站稱這棟公寓為「19世紀王室靜養處。」

出租網站公布該棟豪宅資訊，其中1樓設有客廳、以及可以俯瞰涅瓦河的廣闊露台，2樓設有臥室與兒童遊戲房，3樓則設有頂級豪華酒吧、私人家庭電影院、用來曬日光浴的休息室，整戶裝修可謂是金碧輝煌。

▼位於3樓的酒吧。（圖／翻攝自Engel & Völkers）

▲▼普丁情婦斯維特拉娜在聖彼得堡計畫出租的豪華公寓曝光。（圖／翻攝自Engel & Völkers）

▲▼普丁情婦斯維特拉娜在聖彼得堡計畫出租的豪華公寓曝光。（圖／翻攝自Engel & Völkers）

▲▼公寓內部裝修奢華。（圖／翻攝自Engel & Völkers）

▲▼普丁情婦斯維特拉娜在聖彼得堡計畫出租的豪華公寓曝光。（圖／翻攝自Engel & Völkers）

該棟豪華公寓的出租價格為月租金1萬美元以上（約新台幣28萬元），其實從豪宅的地段、內部裝修與所附有的各種設施來看，價格算是相當實惠。報導透露，仲介出租網站已於本月8日將該項物件下架。

《BBC》指出，外界普遍認為斯維特拉娜在以情婦身份與普丁交往，並與普丁生下女兒路易莎（Luiza Rozova）後不久，便搬進聖彼得堡的這棟豪華公寓住宅，在此撫養女兒長大，母女倆如今定居在聖彼得堡的另一處價值220萬美元的豪宅內，該棟豪宅被稱作是「宮殿豪宅」。路易莎目前是唯一一名尚未遭西方國家實施制裁的普丁合法成年子女。

▲▼普丁與情婦斯維特拉娜之間的私生女路易莎。（圖／翻攝自Instagram）

▲普丁與情婦斯維特拉娜之間的私生女路易莎。（圖／翻攝自Instagram）

另外，母女倆還在摩納哥擁有價值400萬美元的房地產，而斯維特拉娜還持有俄羅斯一間大型銀行的股份。據傳，斯維特拉娜擁有將近1億美元的金融與房地產。

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