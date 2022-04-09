快訊／沙鹿國中女學生掃墓後確診　全班停課延長至4／18

▲沙鹿國中女學生清明掃墓後確診，足跡表單純包括補習班、麥當勞。（圖／市府提供）



記者游瓊華／台中報導

本土確診個案數急速飆升，今天又新增442例又創新高，當中台中佔7例。其中，案26779為沙鹿國中女學生，因清明連假期間返鄉掃墓，親友確診遭到匡列，8日採檢陽性確診。台中市長盧秀燕表示，由於女學生6、7兩天有到學校上課，也到2家補習班補習，女學生就讀班級原本預防性停課一天，也將延長至4月18日；補習班也必須停課10天。

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▲沙鹿國中女學生清明掃墓後確診，去過的兩家補習班必須停課10天。（圖／市府提供，下同）

教育局表示，沙鹿國中該確診個案所就讀班級，因為該學生的接觸者確診，已於4月8日已先預防性停課，學生今日也確診後，該班依中央停課標準將停課10天（含預防性停課1天），預計4月18日復課。

根據衛生局疫調，女學生已接種兩劑BNT疫苗，4月1日至5日與家人開車至南部親戚家，7日獲知親戚確診匡列，8日採檢陽性確診，Ct值22，同行家人2名採檢陰性，居隔中。

▲公共場所足跡清消。（圖／市府提供）



因女學生在6、7兩日有到校上課，並搭306公車至沙鹿區克林頓補習班及沙鹿區育登補習班，已安排家人、學校、補習班師生等60人採檢，全數陰性，另公共足跡尚有麥當勞沙鹿沙田店，已通知業者清消。