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日本迎第7波疫情！東京升溫再增8102例　3劑接種率僅44%

▲▼疫情下的日本東京都品川。（圖／達志影像）

▲日本迎來第7波疫情，但第3劑疫苗施打率仍低迷。（圖／達志影像）

記者王佩翊／編譯

日本新冠疫情再度升溫，各地新增確診病例出現上升趨勢，而專家也直言，已開始邁入第7波疫情。除此之外，年輕人的確診比例也在持續升高，受此影響，政府呼籲年輕族群盡速完成3劑疫苗的接種。而東京9日新增8102例確診、廣島1205例、千葉2941、神奈川3792例、大阪4200例、北海道2274例、兵庫1833例、沖繩1524例。

根據《時事通信社》報導，經濟再生大臣山際大志郎表示，全國新增確診病例已經連續1週持續增加，必須注意未來感染Omicron亞變種「BA.2」的病患會越來越多，全國疫情出現反彈，應該持續保持警戒。傳染病專家也直言，日本已經進入第7波疫情。

日本3月22日全面解除適用於部分地區的「蔓延防止重點措施」，然而不到1個月，疫情就出現明顯反彈。專家分析，此波疫情是由於目前主要流行的「BA.2」變異株有更強的傳染力。事實上，光是東京近1週內的確診案例中就有7成被懷疑是感染「BA.2」。

當局呼籲民眾應該盡快完成3劑的疫苗接種，特別是年輕人。事實上，日本65歲以上老年人施打第3劑疫苗的比例超過8成，然而整體人口的第3劑接種率卻只有44.3%，其中東京都20歲至29歲的接種率更是只有2成多。

東京9日新增8102例、6人死亡；廣島1205例；千葉2941例、2人死亡；神奈川3792例、4人死亡；大阪4200例、15人死亡；北海道2274例、1人死亡；兵庫1833例、1人死亡；沖繩1524例等。

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