LIVE／本土確診數狂飆　陳時中最新說明

生活中心／綜合報導

中央流行疫情指揮中心今（9）日14:00召開記者會，由指揮官陳時中說明最新疫情。本土確診單日破百已經一周，數字屢創今年新高，病例今日是否持續攀升？另外，總統蔡英文接觸確診家人而遭居家隔離，總統身邊密切工作者PCR陰性，曾經一起開會的陳時中因此免自我健康監測，卻遭外界質疑雙標，相關議題有待記者會說明。

台灣本土疫情再起，社區多點爆發，過去一周單日本土病例破百，分別是104、160、183、133、216、281、382以及昨日384例。陳時中日前鬆口，清零已經是不可能，接下來一步一步走，必然會跟病毒共存。他昨日也坦言未來兩週是重要觀察期，並提到各國高峰期將落在一週至一個月不等。

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因應本土疫情暴增，指揮中心規劃試辦輕症在宅照護計畫，昨日公布居家照護管理指引，公布適用對象、居家環境條件以及送醫、解隔等相關管理模式。陳時中表示，相關草案將與地方政府討論，預計最快下週定案。另外，初步僅有新北市長侯友宜已經通過電話表達試辦意願，其他縣市尚未直接談過，未來如果要全國適用，中央會統一公布。

蔡總統原訂昨日下午視察指揮中心，但中午被通報曾與確診家人餐敘，臨時取消公開行程，並至4月14日採居家辦公，行政院長蘇貞昌、衛福部長陳時中原先要自我健康監測，但因總統身邊工作密切接觸者採檢陰性，兩人也解除自我健康監測。醫師認為，總統不能排除偽陽性，應再採1~2次較保險，與會者也不能掉以輕心。

而陳時中上午出席活動，有媒體問到他僅4小時就解除健康監測，遭質疑是政策遇到官員就轉彎？陳時中先是回應，「有時候轉彎比較緊，有時候轉彎比較鬆」，隨後又說「沒有啦」，並解釋自我健康監測的定義。指揮中心也重申，「標準只有一個」，接觸者經採檢為陰性結果，則接觸者的接觸者可正常生活，並沒有所謂的雙重標準。