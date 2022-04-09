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大陸 大陸焦點 特派現場

上海再擬全市PCR檢測　陸專家：接二連三篩查「社會面清零」

▲▼大陸疫情,新冠疫情,上海疫情。（圖／視覺中國）

▲上海市民正在排隊做核酸檢測。（圖／視覺中國）

記者蔡儀潔／綜合報導

上海8日新增本土個案2萬3624例，今（9）日再度開展全市快原檢測（快篩），計畫再次全員核酸檢測。對於為何要一輪接著一輪進行檢測，大陸專家7日指出，必須緊接著第二輪篩查，第三輪、第四輪，接二連三，就能很快實現「社會面清零」。

中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友7日在微博發文，稱最近修訂的「區域核酸檢測第三版要求」顯示，全員核酸檢測要在24小時內完成；當完成第一輪全員篩查，那些感染且已經向體外排毒的感染者，都能被篩查出來，尚未排毒的感染者則繼續留在社區，若不能及時發現，將很快發展成為向體外排毒且具有傳染性的感染者，將會繼續在社區傳播病毒。

他指出，由於核酸檢測超敏感，只要咽喉部位有病毒，一般來說都能檢測陽性，因此第二輪篩查必須緊接著開展，趕在這些人將病毒傳染給其他人以前，篩查出來，切斷傳播。

他強調，全員篩查必須快，第二輪、第三輪、第四輪篩查，必須接二連三，一輪接著一輪連續開展，就能很快實現社會層面清零。

▲上海,核酸檢測。（圖／CFP）

▲上海擬再進行全市核酸檢測。（圖／CFP）

吳尊友舉例，對於2700萬人口的超大城市而言，若在2到3天內完成一輪全市範圍內全員核酸檢測，連續開展3到4輪全市全員核酸檢測，理論上，10天至兩周，就能實現社會層面疫情「清零」。

據通報，上海疫情持續擴散，8日新增本土感染個案23624例。據上海當局8日通報，目前本土陽性個案13萬1524例，年齡最小的10天、最大的98歲，其中無症狀患者有12萬7131例，佔比約96.7%，另有1例重症治療中。

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