她彙編「辛德勒名單」納粹屠殺中救了上千人　享嵩壽107歲逝世

▲德國商人辛德勒二戰時與德軍交好,但私下以工廠招募員工名義庇護上千名猶太人,最終於1974年離開人世。圖為位於耶路撒冷的辛德勒紀念墓碑。(圖/達志影像/美聯社)

記者張寧倢/綜合外電報導

二戰時期的德國企業家辛德勒(Oskar Schindler)以工廠庇護上千名猶太人免遭納粹屠殺的事蹟,被改編成知名電影《辛德勒的名單》(Schindler's List)。曾經在辛德勒身邊工作的女秘書萊茵哈特(Mimi Reinhardt),也是當年負責撰寫「辛德勒的名單」的彙編者,已於近日逝世,享嵩壽107歲。

Mimi Reinhardt, who drew up Schindler’s lists during the Holocaust dies at 107. Her role was compiling names of Jews to work in Oskar Schindler’s factory to save their lives.



May her memory be blessed pic.twitter.com/lzY01ojK8a