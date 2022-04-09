她彙編「辛德勒名單」納粹屠殺中救了上千人　享嵩壽107歲逝世

▲德國商人辛德勒二戰時與德軍交好，但私下以工廠招募員工名義庇護上千名猶太人，最終於1974年離開人世。圖為位於耶路撒冷的辛德勒紀念墓碑。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／綜合外電報導

二戰時期的德國企業家辛德勒（Oskar Schindler）以工廠庇護上千名猶太人免遭納粹屠殺的事蹟，被改編成知名電影《辛德勒的名單》（Schindler's List）。曾經在辛德勒身邊工作的女秘書萊茵哈特（Mimi Reinhardt），也是當年負責撰寫「辛德勒的名單」的彙編者，已於近日逝世，享嵩壽107歲。

Mimi Reinhardt, who drew up Schindler’s lists during the Holocaust dies at 107. Her role was compiling names of Jews to work in Oskar Schindler’s factory to save their lives.



May her memory be blessed pic.twitter.com/lzY01ojK8a — Adam Milstein (@AdamMilstein) April 8, 2022

綜合法新社、《衛報》報導，萊茵哈特是出生於奧地利的猶太人，在二戰期間她被辛德勒招募為員工，後來成為他的秘書，負責將那些從波蘭克拉科夫（Kraków）被招募到工廠上班的猶太人撰寫成一份「辛德勒的名單」，庇護並拯救了名單上的大約1300人免於被押至納粹集中營。

萊茵哈特在辛德勒身邊工作至1945年，戰後她移居紐約，2007年搬到以色列和她唯一的兒子、特拉維夫大學社會學教授魏特曼（Sacha Weitman）同住，當時她向記者表示，「我感覺像是在家一樣自在。」萊茵哈特生命中的最後幾年在特拉維夫北部一家療養院度過，孫女妮娜（Nina）於8日在給家屬的信中寫道，「我的這般可愛、如此特別的祖母，在她107歲時享壽安息。」

致力於記錄大屠殺倖存者的以色列攝影師馬科維茨（Gideon Markowicz）表示，萊茵哈特是個充滿活力的女性，她參加各種養老院的活動，是院內的橋牌高手，平常也會上網並關注股市交易波動。萊茵哈特本人曾透露，雖然和《辛德勒的名單》電影導演史蒂芬•史匹柏（Steven Spielberg）見過面，但若要實際觀賞這部電影，對她而言是非常難的事。

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