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俄羅斯「和平獎媒體人」遭潑紅漆　上周預估全俄一半人口反戰

▲▼2021年獲得「諾貝爾和平獎」的俄羅斯媒體人穆拉托夫（Dmitry Muratov）。（圖／路透）

▲2021年獲得「諾貝爾和平獎」的俄羅斯媒體人穆拉托夫（Dmitry Muratov）。（圖／路透）

記者林彥臣／綜合報導

2021年獲得「諾貝爾和平獎」的俄羅斯媒體人穆拉托夫（Dmitry Muratov）在俄羅斯搭火車時，遭身分不明人士潑灑紅漆。穆拉托夫不僅因為捍衛言論自由獲得和平獎，還在上周對CNN表示，俄羅斯有一半的人口反對烏克蘭戰爭。

根據CNN報導，穆拉托夫7日在Telegram上發文表示，「他們在車廂裡倒了油漆和丙酮。我的眼睛刺痛得很厲害。莫斯科-薩馬拉（Moscow-Samara）的火車，車廂裡到處都是油味。出發時間已經延遲了30分鐘。我會試著洗掉。攻擊者大喊，「穆拉托夫，這是給我們的孩子們的。（here's to you for our boys）」

穆拉托夫的媒體「新報」（Novaya Gazeta）上周才宣布暫時停刊，報社的一位女性發言人說，「穆拉托夫的眼睛似乎還好」。

穆拉托夫上周告訴CNN，他的報紙因為「軍事審查」而停刊，過去20年裡，俄羅斯人民一直受到全面宣傳的影響，效果就跟輻射一樣，這種宣傳模式獲得了勝利，但不是對所有人都有用。

穆拉托夫指出，根據克里姆林宮自己的估計，大約有2500萬俄羅斯人反對烏克蘭的「特殊軍事行動」，但他的組織估計全俄羅斯1.42億人口，有一半的人口反戰。

穆拉托夫說，「那些是拒絕成為殭屍的人，這個國家有一半的人支持和平而反對戰爭」。

穆拉托夫上個月還透露，計劃拍賣他的諾貝爾和平獎章，以支持烏克蘭難民，希望幫助那些受傷、生病急需治療的孩子。

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