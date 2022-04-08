陳雪生盼重啟「人道小三通」　蘇貞昌：沒意識形態「不為關而關」

▲行政院長蘇貞昌、交通部長王國材備詢。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

小三通停航已經2年多了，國民黨立委陳雪生8日在立法院院會總質詢時關注，是否可在疫情許可下開放「人道小三通」？對此，行政院長蘇貞昌表示，待安全的時候就會解封，「不是為了關閉而關閉，而是為了安全、保護」。

立法院會今天進行施政總質詢，蘇貞昌率相關部會首長列席備詢。陳雪生質詢時關注，金門、馬祖因為疫情關閉小三通，未來是否視疫情狀況重啟，或者永遠關閉？蘇揆說，「中國現在疫情再起欸！而且它在封城了啦！」開是希望開，但是中國現在疫情很嚴重在封城，基於保護國人同胞健康，這個時候不能重啟。

陳雪生說，金門、馬祖的民眾一直期待清明節可以回去掃墓，除了地緣關係，還有血緣關係。蘇貞昌直言，「期待是一回事，安全是一件事」。

陳雪生追問，是否有可能開啟「人道上的小三通」？蘇揆允諾說，人道有人道的標準，對外國人都有人道標準，對中國不會特別排斥，也沒有意識形態，都是以健康考量，「我們都希望和平、尊重、互惠、往來，戰爭受害的最後都是人民，金門、馬祖的鄉親當年受害最重」。

陳雪生說，希望可以重啟小三通，向中國遞出橄欖枝。蘇貞昌回應，「我們最遞橄欖枝的，連橄欖樹都送過去」，可是中國老是派軍機來，不知道在忙什麼。