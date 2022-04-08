綠委要求改台灣意識「通用拼音」　蘇貞昌：語言不該意識形態

記者呂晏慈／台北報導

台灣沒有強制使用的英文音譯系統，過去曾出現「漢語拼音」和「通用拼音」爭議，扁政府時期全面採用「通用拼音」，馬政府則修訂「中文譯音使用原則」，將官方譯音標準從「通用拼音」全面改採「漢語拼音」，規則沿用至今。對此，民進黨立委許智傑8日在立法院院會質詢時，要求應採用代表台灣意識的「通用拼音」，不過行政院長蘇貞昌僅說，會先了解看看，但做法上不是用這個來表示意識形態。

2000年扁政府執政時期，要求全面採用「通用拼音」做為中文音譯標準，放棄「漢語拼音」，引發部分地方政府反彈；馬政府上台後，2008年9月修訂「中文譯音使用原則」，隔年起台灣官方譯音標準從「通用拼音」全面改採「漢語拼音」，但護照姓名和部分地名仍可採用「通用拼音」。

立法院會今天進行施政總質詢，蘇貞昌率相關部會首長列席備詢。許智傑會中關注，當台灣採用通用拼音，中國就說台灣是為了搞文化台獨，但改用漢語拼音，便說這是與大陸先「統一」；他認為，台灣意識就是用通用拼音，漢語拼音就是中國意識，希望能將統一成通用拼音。

不過，蘇貞昌僅回應，他很注重母語、本國語言，而語言是活的、很寬，一直在變化，最重要的是要能通，拼音就是要給外籍人士看得懂，他不清楚這個進程變化，會請專家盤點後向他報告整個情況，「語言最重要的是能通，做法上不該用意識形態去表示」。

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者屠惠剛攝）