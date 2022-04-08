世衛研究：非洲恐有2／3的人染疫　實際確診比通報數多97倍

▲世衛表示，世界各地都存在低報的問題，全球平均真實確診數字可能比通報數量高出16倍。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

世界衛生組織（WHO）7日公布一項研究指出，非洲自新冠疫情爆發以來恐已有三分之二的人染疫，是通報統計數據的97倍之多。依據研究數據推算，截至2021年9月，非洲真實感染人數恐怕高達8億人，遠高於當時通報的820萬例。

綜合路透、法新等外媒報導，依據實驗室截至4月6日檢驗出的確診量，非洲大陸累計1150萬例確診，有25.2萬人染疫病逝，但世界衛生組織認為這很有可能只是冰山一角。世衛針對2020年1月至2021年12月期間針對非洲各地的150多項調查進行分析，結果發現，接觸病毒的比例在2021年9月已躍升至65%，遠高於2020年6月的3%。

非洲區主管莫耶提（Matshidiso Moeti）說，這代表非洲大陸超過三分之二的人接觸到新冠病毒，推算下來也就是在2021年9月時，儘管通報統計只有820萬例，但真實數字恐怕已有8億例。此外，在變異毒株Beta及Delta出現後，染疫人數飆升。分析顯示，真實染疫人數恐怕是通報確診數字的97倍。

世衛表示，世界各地都存在低報的問題，全球平均真實確診數字可能比通報數量高出16倍，估計2021年9月全世界已有45%人口確診。

在非洲，常規篩檢主要針對出現症狀到醫院就診者以及需要篩檢證明的旅客。莫耶提表示，非洲大陸與其他地區的不同點在於，非洲無症狀病例數量高，有67%個案沒有症狀，「這項分析也表明，目前通報的新冠確診只是非洲大陸實際感染人數的一小部分」。

莫耶提也說，新冠檢測能讓科學家即時追蹤病毒，監測其變化並評估新變種的出現，分析也顯示病毒持續傳播的程度，特別是具有高傳染性的新型變異株，不能忽視出現更多更加致命變異毒株的風險，要加強檢測，且疫苗接種仍是對抗新冠的關鍵利器。